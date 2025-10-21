Europeus reagem a gol de jogador da Seleção na Champions League: ‘Que isso’
Atacante foi destaque da vitória do Arsenal sobre o Atlético de Madrid
- Matéria
- Mais Notícias
O Arsenal venceu o Atlético de Madrid por 4 a 0, nesta terça-feira (21), no Emirates Stadium, pela 3ª rodada da Champions League. Na ocasião, o atacante Gabriel Martinelli, da Seleção Brasileira, foi um dos destaques do clube inglês ao marcar um dos gols da vitória.
Real Madrid x Juventus: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Champions League
Onde Assistir
Champions League: veja diferença bilionária entre elencos de Gilloise e Inter
Lance! Biz
Redação do Lance! crava os palpites da terceira rodada da Champions League; veja
Futebol Internacional
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Nas redes sociais, torcedores ingleses e espanhóis reagiram ao gol do brasileiro. Martinelli marcou durante o segundo tempo. O cronômetro marcava 64 minutos, quando o lateral Myles Lewis-Skellly arrancou em um contra-ataque fulminante e com um passe preciso deixou o camisa 11 de frente para o goleiro Oblak.
Com um toque sutil, o jogador de Seleção Brasileira deslocou o arqueiro adversário para marcar com classe no Emirates Stadium. O gol viralizou rapidamente nas redes sociais. Veja a repercussão europeia abaixo:
Tradução: Martinelli meu Deus que gol
Tradução: Que gol do Martinelli
Tradução: Arsenla faz 2... Gabriel Martinelli, que finalização linda.
Tradução: Golaço de Gabriel Martinelli!
Como foi Arsenal x Atlético de Madrid pela Champions League
O embate entre Arsenal e Atlético de Madrid era um dos mais aguardados da rodada da Champions. Em ótima fase e empurrado pela torcida, o time londrino começou em ritmo acelerado, dominando as ações e sufocando os visitantes logo nos minutos iniciais.
A primeira grande oportunidade dos Gunners veio aos quatro minutos. Eberechi Eze, de fora da área, arriscou o chute, e a bola desviou em Hancko antes de subir e cair perigosamente por trás do goleiro Oblak, que só observou a bola explodir no travessão. A jogada incendiou o Emirates Stadium e deu o tom de um primeiro tempo de intensa pressão.
Mesmo empurrado pelo público, o Arsenal esbarrou na compacta defesa colchonera. O Atlético recuou as linhas e tentou sair em velocidade. Aos 28 minutos, quase abriu o placar em um erro de David Raya. O goleiro espanhol se atrapalhou na saída de bola, e Giuliano Simeone teve a chance de finalizar para o gol vazio, mas desperdiçou, mandando para fora.
O lance despertou o Atlético, que cresceu na reta final da etapa. Julián Álvarez passou a se movimentar mais entre as linhas e criou dificuldades para a marcação inglesa. O Arsenal, porém, manteve o controle territorial e mostrou maturidade defensiva. O primeiro tempo terminou sem gols, mas com a sensação de que o jogo estava prestes a explodir.
Na volta do intervalo, o Atlético começou mais ligado e quase abriu o placar. Logo no começo, Julián Álvarez acertou uma bomba no travessão, assustando Raya e levantando o banco de reservas colchonero. Parecia o início da reação, mas o Arsenal respondeu de maneira fulminante.
Aos 12 minutos, após falta lateral cobrada por Declan Rice, Gabriel Magalhães se antecipou à marcação e testou firme no canto direito de Oblak, abrindo o placar e inflamando a torcida. O gol obrigou o Atlético a sair mais para o jogo – e foi aí que o Arsenal encontrou os espaços que precisava.
Sete minutos depois, o jovem Lewis-Skelly fez grande jogada individual desde o campo de defesa, carregando até o ataque e servindo Gabriel Martinelli. O brasileiro dominou com categoria, puxou para dentro e bateu rasteiro, de curva. Oblak ainda desviou, mas não evitou o segundo.
Com 2 a 0 no placar, os Gunners tomaram completamente o controle da partida. O Atlético de Madrid, abalado, perdeu intensidade, e os ingleses aproveitaram. Aos 22 minutos, Martinelli voltou a ser decisivo, desta vez como garçom. O camisa 11 arrancou pela esquerda e cruzou para Eze, que teve o chute bloqueado. A bola sobrou para Gyökeres, que finalizou de primeira para marcar o terceiro.
Sem reação, o time de Simeone apenas assistiu à avalanche. Três minutos depois, em escanteio cobrado por Rice, Gabriel Magalhães ganhou novamente pelo alto e escorou para o meio da área. Gyökeres, bem posicionado, completou de cintura para o gol, sacramentando a goleada londrina: 4 a 0.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias