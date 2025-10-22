O Governo Federal iniciou análises para possível declaração de feriados nacionais nos dias em que a Seleção Brasileira jogar durante a Copa do Mundo Feminina de 2027. A competição acontecerá no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. A notícia, que recebeu críticas por parte de alguns internautas, foi fortemente defendida por outros.

Governo se prepara para receber Copa do Mundo feminina no Brasil

As discussões sobre os possíveis feriados integram um conjunto de preparativos que o governo brasileiro começou a desenvolver para a realização da Copa do Mundo em território nacional. Entre os temas em avaliação está também a implementação de recesso escolar durante o período do torneio.

A medida visa cumprir compromissos assumidos pelo Brasil durante sua candidatura para sediar a competição. Esta prática já é tradicional durante a Copa do Mundo masculina, quando o governo decreta pontos facultativos ou feriados nos dias de jogos da Seleção Brasileira.

Além das questões relacionadas ao calendário e ao recesso escolar, o governo também discute aspectos esportivos, alfandegários, trabalhistas e de segurança necessários para a realização do torneio. Todas essas medidas buscam garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Brasil ao se candidatar para sediar a competição.