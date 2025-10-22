menu hamburguer
Possível medida do governo para Copa do Mundo no Brasil gera debate: 'Que loucura'

Brasil avalia criar feriados para jogos da Seleção na Copa Feminina 2027

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/10/2025
13:44
Gianni Infantino, presidente da Fifa, revela Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 (Foto: Manan Vatsyayana/AFP)
imagem cameraPresidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciado Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina (Foto: Manan Vatsyayana/AFP)
O Governo Federal iniciou análises para possível declaração de feriados nacionais nos dias em que a Seleção Brasileira jogar durante a Copa do Mundo Feminina de 2027. A competição acontecerá no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. A notícia, que recebeu críticas por parte de alguns internautas, foi fortemente defendida por outros.

Governo se prepara para receber Copa do Mundo feminina no Brasil

As discussões sobre os possíveis feriados integram um conjunto de preparativos que o governo brasileiro começou a desenvolver para a realização da Copa do Mundo em território nacional. Entre os temas em avaliação está também a implementação de recesso escolar durante o período do torneio.

A medida visa cumprir compromissos assumidos pelo Brasil durante sua candidatura para sediar a competição. Esta prática já é tradicional durante a Copa do Mundo masculina, quando o governo decreta pontos facultativos ou feriados nos dias de jogos da Seleção Brasileira.

Além das questões relacionadas ao calendário e ao recesso escolar, o governo também discute aspectos esportivos, alfandegários, trabalhistas e de segurança necessários para a realização do torneio. Todas essas medidas buscam garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Brasil ao se candidatar para sediar a competição.

Ao marcar contra a Itália, Marta tornou-se a maior artilheira em Copas do Mundo (foto: Reprodução/CBF)
Marta deve disputar sua última Copa do Mundo na edição sediada pelo Brasil (foto: Reprodução/CBF)

