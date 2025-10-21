Algoz da Seleção Brasileira marca hat-trick em jogo na Holanda
Ayase Ueda brilhou com hat-trick na goleada de 7 a 0 do Feyenoord sobre o Heracles
Autor de um dos gols da virada por 3 a 2 do Japão sobre a Seleção Brasileira na última Data Fifa, o atacante Ayase Ueda brilhou com hat-trick na goleada de 7 a 0 do Feyenoord sobre o Heracles, pela nona rodada do Campeonato Holandês. Além do japonês, Sem Steijn, Gonçalo Borges e Hadj-Moussa marcaram os outros gols.
Ueda marcou o gol da virada no amistoso contra o Brasil no dia 14 de outubro. Com a seleção asiática em ótimo momento na segunda etapa após o empate, o centroavante recebeu escanteio de Ito e, de cabeça, subiu livre para marcar o terceiro do Japão no duelo.
Com a virada, o ténico Carlo Ancelotti mexeu na equipe. O Brasil tentou ir para o abafa, mas sem qualquer organização. O Japão, por sua vez, defendeu-se como pôde até o fim. Esta foi a primeira vitória da seleção japonesa na história dos confrontos.
Com oito vitórias e um empate na Eredivisie, o Feyenoord lidera a competição com 25 pontos, e vem forte na caminhada para retornar ao topo do futebol holandês. A última vez que o clube venceu na liga dos Países Baixos foi na temporada 2022/23. Agora, eles voltam as atenções à Europa League, onde encaram o Panathinaikos, pela terceira rodada.
Como foi a derrota da Seleção Brasileira para o Japão?
Com uma série de erros defensivos, o Brasil perdeu por 3 a 2 de virada para o Japão nesta terça-feira (14), em Tóquio. A noite foi especialmente infeliz para Fabrício Bruno, que teve participação direta em dois dos três gols japoneses. Paulo Henrique e Gabriel Martinelli abriram o marcador para a Seleção, enquanto Minamino, Nakamura e Ueda decretaram a virada.
Após a derrota para o Japão, o Brasil volta a campo no próximo mês para os dois últimos amistosos do ano, na Data Fifa de 10 a 18 de novembro. Os adversários serão duas seleções africanas — Senegal e Tunísia estão acertadas, mas ainda falta oficializar. As partidas serão disputadas na Inglaterra e na França.
