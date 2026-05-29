TERESÓPOLIS - A Seleção Brasileira está se apoiando no conhecimento de quem já disputou Mundiais para dar o tom deste início de preparação para a Copa do Mundo. Nessa quinta-feira (28), no segundo dia de atividades na Granja Comary, em Teresópolis, dois dos jogadores mais experientes do grupo foram os escolhidos para falar sobre as expectativas para o torneio que inicia em duas semanas. E Luiz Felipe Scolari, o técnico do Penta, esteve no CT para falar com os jogadores e ser homenageado.

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Um dos capitães do Brasil sob o comando de Carlo Ancelotti, Casemiro foi o primeiro a falar com a imprensa. O volante será titular da Seleção numa Copa do Mundo pela terceira vez.

— Já passei por muitas coisas, mas cada Copa é uma surpresa. Os jogos são diferentes. Já joguei muitos jogos de Copa do Mundo e sabemos que ali são detalhes (que decidem)... Relembrar da última Copa, em que sofremos um chute no gol e fomos eliminados pela Croácia. Copa do Mundo são os mínimos detalhes —, declarou o volante.

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Casemiro também exaltou o fato de a CBF ter colocado o início da preparação para a Copa do Mundo na Granja Comary, algo que não aconteceu antes do Mundial de 2022, e finalizar a etapa com um jogo de despedida no Maracanã.

— Muito importante essa iniciação aqui na Granja. Olha o tanto de gente que tem aqui hoje (quinta). Essa importância de estar aqui, transmitir o trabalho que está sendo feito. Esse jogo no Maracanã será uma conexão legal com o povo brasileiro. Maracanã é uma casa do povo brasileiro. A Copa já começou faz tempo — considerou o jogador.

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Na sequência, foi a vez do goleiro Weverton. Assim como agora, ele foi o terceiro goleiro na Copa do Mundo do Catar, e tem no currículo o primeiro Ouro Olímpico do Brasil no futebol, nos Jogos do Rio-2016.

— Sabemos o tamanho da responsabilidade que é vestir a camisa da Seleção e representar um país e uma nação em uma Copa do Mundo. Ninguém aqui foge da responsabilidade, mas não deixa de ser um ambiente alegre, de satisfação e de prazer, para podermos desfrutar de um momento tão importante na vida de cada um aqui.

Casemiro será titular em mais uma Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Técnico do último título de Copa do Mundo, Felipão passa mensagem à Seleção

Técnico do Brasil em duas Copas do Mundo, em 2002 e 2014, Felipão também esteve na Granja Comary. Ele conversou com a comissão técnica antes do treino e, depois, teve um encontro com os jogadores. O hoje coordenador técnico do Grêmio deixou uma mensagem de apoio e foi homenageado pelo grupo.

— Uma equipe não começa só pelo Carlo (Ancelotti), começa por toda a comissão. Esta é a equipe do Brasil. Um tem que fazer pelo outro, cobrar e também aceitar do outro. Vocês têm um treinador que conhece muito de futebol. Dialoguem, conversem e se doem pelo Brasil — disse Felipão, que foi campeão do Mundo em 2002.

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