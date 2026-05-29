Futuro de Neymar na Seleção será definido até o dia 12 de junho; entenda

A lesão de Neymar na panturrilha direita abriu uma corrida contra o tempo dentro da Seleção Brasileira e criou dois cenários distintos para o atacante na preparação para a Copa do Mundo. O camisa 10 realizou uma ressonância magnética na última quarta-feira (27), em uma clínica de Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, e o exame apontou uma lesão grau 2 na panturrilha direita.

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Após a divulgação do diagnóstico, o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, informou nesta quinta-feira que o prazo estimado de recuperação do jogador varia entre duas e três semanas. A partir daí, o futuro de Neymar na equipe nacional passou a depender diretamente da evolução clínica do atacante nos próximos dias.

A situação ganhou ainda mais importância por conta do prazo estabelecido pela FIFA para substituições por lesão. A CBF poderá cortar um atleta até o dia 12 de junho (véspera da estreia da Seleção no Mundial, contra o Marrocos, em Nova Jersey), desde que apresente exames e documentos médicos ao comitê da entidade máxima do futebol. Dessa forma, a permanência de Neymar no grupo será definida justamente na reta final do período de recuperação.

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Caso o atacante consiga responder positivamente ao tratamento e esteja apto em duas semanas, Neymar teria condições de voltar aos gramados no dia 11 de junho, apenas dois dias antes da estreia da Seleção. Neste cenário, a tendência é que o jogador seja preservado da primeira partida e utilize os dias seguintes para aprimorar a parte física e o condicionamento.

Assim, a expectativa seria de que Neymar pudesse ficar à disposição de Carlo Ancelotti para o confronto diante do Haiti, no dia 19 de junho, na Philadelphia. Internamente, existe a avaliação de que a comissão técnica não pretende acelerar etapas da recuperação, justamente para evitar uma nova lesão muscular durante a competição.

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Por outro lado, existe um cenário mais delicado. Se Neymar precisar do prazo máximo estipulado pelo departamento médico, o retorno aconteceria apenas no dia 18 de junho, véspera do duelo contra o Haiti. Neste caso, a tendência seria de que o atacante só tivesse condições reais de atuar na última rodada da fase de grupos, diante da Escócia, no dia 24 de junho, em Miami.

Mesmo assim, a Seleção Brasileira entende que ainda poderia contar com o jogador em boas condições no mata-mata. Caso o Brasil confirme a classificação às oitavas de final, a equipe só voltaria a campo no dia 29 de junho, o que abriria uma janela importante para Neymar recuperar ritmo e condicionamento físico.

O Lance! apurou que a CBF já trabalha com a realização de um novo exame de imagem entre os dias 10 e 12 de junho para monitorar a evolução da lesão. A partir dos resultados, Carlo Ancelotti terá a palavra final sobre manter Neymar no elenco ou optar pela substituição do atacante às vésperas da estreia na Copa do Mundo.

Médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar atualiza situação de Neymar (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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