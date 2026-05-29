Futuro de Neymar na Seleção será definido até o dia 12 de junho; entenda
Novo exame nos Estados Unidos ajudará CBF a definir futuro do jogador
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A lesão de Neymar na panturrilha direita abriu uma corrida contra o tempo dentro da Seleção Brasileira e criou dois cenários distintos para o atacante na preparação para a Copa do Mundo. O camisa 10 realizou uma ressonância magnética na última quarta-feira (27), em uma clínica de Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, e o exame apontou uma lesão grau 2 na panturrilha direita.
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Após a divulgação do diagnóstico, o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, informou nesta quinta-feira que o prazo estimado de recuperação do jogador varia entre duas e três semanas. A partir daí, o futuro de Neymar na equipe nacional passou a depender diretamente da evolução clínica do atacante nos próximos dias.
A situação ganhou ainda mais importância por conta do prazo estabelecido pela FIFA para substituições por lesão. A CBF poderá cortar um atleta até o dia 12 de junho (véspera da estreia da Seleção no Mundial, contra o Marrocos, em Nova Jersey), desde que apresente exames e documentos médicos ao comitê da entidade máxima do futebol. Dessa forma, a permanência de Neymar no grupo será definida justamente na reta final do período de recuperação.
Caso o atacante consiga responder positivamente ao tratamento e esteja apto em duas semanas, Neymar teria condições de voltar aos gramados no dia 11 de junho, apenas dois dias antes da estreia da Seleção. Neste cenário, a tendência é que o jogador seja preservado da primeira partida e utilize os dias seguintes para aprimorar a parte física e o condicionamento.
Assim, a expectativa seria de que Neymar pudesse ficar à disposição de Carlo Ancelotti para o confronto diante do Haiti, no dia 19 de junho, na Philadelphia. Internamente, existe a avaliação de que a comissão técnica não pretende acelerar etapas da recuperação, justamente para evitar uma nova lesão muscular durante a competição.
Por outro lado, existe um cenário mais delicado. Se Neymar precisar do prazo máximo estipulado pelo departamento médico, o retorno aconteceria apenas no dia 18 de junho, véspera do duelo contra o Haiti. Neste caso, a tendência seria de que o atacante só tivesse condições reais de atuar na última rodada da fase de grupos, diante da Escócia, no dia 24 de junho, em Miami.
Mesmo assim, a Seleção Brasileira entende que ainda poderia contar com o jogador em boas condições no mata-mata. Caso o Brasil confirme a classificação às oitavas de final, a equipe só voltaria a campo no dia 29 de junho, o que abriria uma janela importante para Neymar recuperar ritmo e condicionamento físico.
O Lance! apurou que a CBF já trabalha com a realização de um novo exame de imagem entre os dias 10 e 12 de junho para monitorar a evolução da lesão. A partir dos resultados, Carlo Ancelotti terá a palavra final sobre manter Neymar no elenco ou optar pela substituição do atacante às vésperas da estreia na Copa do Mundo.
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