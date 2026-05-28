TERESÓPOLIS - Weverton foi uma das surpresas na lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Já na Granja Comary junto dos demais jogadores, o goleiro da Canarinho avaliou, na manhã desta quinta-feira (28), a possibilidade de ser titular nos amistosos contra Panamá e Egito, que fazem parte da preparação para o Mundial.

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- Acho que todos os que estão aqui são jogadores que têm totais condições de jogar e vieram aqui para isso: para jogar, para ajudar, para competir. Essa escolha sempre cabe ao professor e, quem ele escolher, com certeza é quem ele entende ser o melhor para a Seleção no momento. O Alisson quer jogar, o Ederson quer jogar, eu quero jogar, e isso é bom. Isso traz uma competitividade muito grande para a Seleção Brasileira. Mas acho que essa é uma escolha pessoal dele. Todos estão prontos, aptos e 100% para jogar - iniciou Weverton, goleiro do Grêmio e da Seleção.

Weverton, goleiro da Seleção Brasileira (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Quem for escolhido vai fazer o seu melhor, e quem não for, no momento, também vai continuar trabalhando e apoiar quem estiver dentro de campo. Porque somos uma só Seleção, todo mundo vai ganhar. A gente vai fazer sempre o que for preciso para dar o melhor e trazer essa competitividade no dia a dia para quem for escolhido para jogar, sabendo que o nosso goleiro vai representar todo o país - completou o jogador.

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O primeiro amistoso, contra o Panamá, será neste domingo, no Maracanã. Já o segundo compromisso, contra a seleção do Egito, nos Estados Unidos, será no dia 6 de junho.

Momento de desconfiança dos goleiros

A chance para Weverton na Seleção pode aparecer justamente pelos momentos dos goleiros da Canarinho, que contam com a desconfiança dos torcedores. Para ele, isso é normal. O jogador comentou o tema e abordou como o uso das redes sociais impacta neste sentido.

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- É muito normal. Hoje, nós estamos vivendo diante de uma nova realidade, principalmente em relação a redes sociais. A gente tem que se adaptar a ela. A gente tem que ter a nossa mente saudável e entender e saber julgar a nossa performance com tranquilidade. Eu encaro, encarei, de forma natural... A Seleção sempre teve grandes goleiros que ajudaram muito em conquista de Copa, então, é normal a cobrança. Mas não tenho dúvida de quem foi escolhido para estar aqui hoje vai ajudar - avaliou.

Elogios de Weverton para Ancelotti

Weverton não esteve com a Seleção Brasileira, sob o comando de Ancelotti, nas partidas antes da convocação para a Copa. Apesar disso, o goleiro ganhou a confiança do treinador, que o chamou para o Mundial. Apesar do pouco contato com o técnico italiano, ele enalteceu a carreira de Ancelotti e elogiou o trabalho dele na Canarinho.

- Não tive tanto contato com o Ancelotti, mas, por todos os trabalhos que ele tem em sua carreira, fica claro que ninguém é tão vencedor se não for humano, se não cuidar do jogador, se não criar um bom ambiente. Então, a carreira dele fala por si só. E tenho certeza de que ele já tem feito um grande trabalho aqui, colocando tudo o que entende que é bom para os jogadores e para o grupo - disse Weverton.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

- Aqui, ninguém leva nada para o lado individual; é sempre pelo todo, pelo objetivo em comum, que é vencer e ser campeão. Então, acho que serão dias importantes de preparação, dias para nos conhecermos melhor, nos conectarmos, com todo mundo em busca de um só objetivo: ser campeão - complementou.

Veja outras aspas de Weverton em coletiva da Seleção Brasileira

Participação na Copa do Mundo de 2022

"Vivi algo muito especial naquela Copa. Naquele momento, era o único jogador que não tinha entrado em campo, e o fato de ele pensar em mim daquela maneira, para que eu pudesse também participar da Copa, foi algo que vai ficar marcado para sempre na minha vida.

Clima leve e responsabilidade de disputar a Copa do Mundo

"Neste momento agora, o que eu tenho visto é uma alegria muito grande. São jogadores que estão muito felizes de estar aqui; é um ambiente muito leve, muito alegre. Nós sabemos o tamanho da responsabilidade que é vestir a camisa da Seleção e representar um país e uma nação em uma Copa do Mundo. Então, ninguém aqui foge da sua responsabilidade, mas não deixa de ser um ambiente alegre, de satisfação e de prazer, para podermos desfrutar de um momento tão importante na vida de cada um aqui."

Expectativa pela convocação

"Acho que a minha comemoração, o meu pequeno desmaio disse tudo se eu sabia ou não. Eu não sabia. Eu vivi aquela emoção. Coração acelerado. Brincadeiras a parte, a minha queda ali é de alívio, de emoção, de tudo que se passa nesse período. Você pegar sua família. Minha filha já tem 9 anos, eu tinha muito medo dela não se adaptar... Eu chegar ser muito bem recebido pelo torcedor gremista, depois a convocação... Eu tive a decisão de pedir, de buscar esse novo desafio e fui premiado com mais uma Copa do Mundo pela minha coragem. Estou muito feliz e grato".

Ligação com a fé

"Essa minha fé veio da minha mãe. Acho que, de tudo o que ela poderia me deixar na vida, de todos os bens e de tudo de mais precioso, essa foi a maior herança que ela me deu. Foi me apresentar Jesus, me dar a oportunidade de conhecê-lo e de ver como Ele transformou a minha vida. Ele me tirou do Acre, de uma cidade e de um estado de onde é muito difícil sair um jogador de futebol, para hoje estar disputando a minha segunda Copa do Mundo. Eu não posso achar que é só o meu esforço ou só o meu talento, se não for Deus para direcionar os caminhos, para ajustar tudo, para que tudo corra bem. É por isso que eu tenho tanta fé nEle. Essa minha fé veio através da minha mãe, que me apresentou e me ensinou; foi algo que eu conheci e que, rapaz, transformou a minha vida. Tem me levado a lugares sensacionais e tem mudado a minha vida de forma incrível. E eu sigo esse exemplo."

*Matéria em atualização.

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