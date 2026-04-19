Kaká e Adriano marcam golaços, mas Brasil é derrotado pelo México em jogo de Lendas

O Brasil fez a estreia da Seleção de "Lendas" contra o México no domingo, em uma partida muito emocionante no Estádio Azteca. De virada, os mexicanos venceram com gols de Hernández e Peralta, duas vezes. Adriano Imperador e Kaká marcaram os gols do Brasil no 3 a 2. Essa partida foi um evento-teste para a Copa do Mundo de 2026, que acontecerá no mesmo estádio, e reuniu jogadores históricos das duas seleções em dois tempos de 40 minutos, sem limite de substituições.

continua após a publicidade

Brasil vence o Equador e fica com o 3º lugar do Sul-Americano Sub-17

A Seleção Brasileira de Lendas foi comandada por Jairzinho, o famoso "Furacão da Copa de 1970". Ele é o único jogador a marcar gols em todas as partidas de seu país em um Mundial e foi o artilheiro daquele torneio com 7 gols. Com 80 anos, Jairzinho montou uma equipe com o que o Brasil tinha de melhor: Julio Cesar, Maicon, Lúcio, Aldair, Junior; Edmílson, Gilberto Silva, Kaká; Ronaldinho Gaúcho, Edílson e Adriano. Todos esses jogadores são campeões mundiais.

O México respondeu com jogadores incríveis como Cuauhtémoc Blanco, Rafa Márquez, Jared Borgetti, Oswaldo Sánchez, Miguel Layún e Andrés Guardado. Eles todos tiveram carreiras incríveis na seleção mexicana. Em campo, as duas equipes jogaram com muita disposição, como se estivessem em seu auge profissional. Houve ataques perigosos dos dois lados, o que reacendeu memórias de grandes jogos sul-americanos.

continua após a publicidade

No início da partida, Ronaldinho Gaúcho fez uma jogada incrível no meio-campo e encontrou Adriano livre na defesa adversária. Adriano finalizou por cobertura e abriu o placar. Isso mostra que a magia ainda está intacta, mesmo anos após a aposentadoria. No minuto seguinte, Luis Hernández, um famoso atacante mexicano dos anos 90, aproveitou uma triangulação e empatou com uma cavadinha incrível.

➡️ Aposte nas partidas do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

O México pressionou e quase virou com Bautista, mas Julio Cesar fez uma grande defesa. A resposta do Brasil veio rápido: Kaká arrancou como nos velhos tempos, atropelou Rafa Márquez e tocou na saída do goleiro para recolocar o Brasil na frente. Na comemoração, Kaká simulou um arremesso em homenagem a Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro que faleceu na última sexta-feira.

Kaká comemora gol em jogo de Lendas contra o México (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Nos acréscimos do primeiro tempo, Peralta, que marcou um gol na final da Olimpíada de 2012 quando o México conquistou o ouro sobre o Brasil, subiu sozinho e empatou de cabeça. Assim, o jogo ficou igual para o segundo tempo.

⚽ Entre no novo grupo gratuito de Tips do Lance! e receba todos os dias SuperOdds, palpites analisados e chances reais de buscar mais green.

No segundo tempo, jogadores como Gomes, Müller e Paulo Sérgio entraram em campo. Mas a etapa final foi dominada pelos donos da casa. Anderson Polga, que entrou na zaga, salvou gol certo, Gomes fez duas boas defesas. Até que Peralta, o carrasco de 2012, aproveitou bate e rebate na zaga brasileira e marcou o terceiro.

A partida teve minutos finais dignos de decisão, com chances para as duas seleções. O Brasil tentava o gol de empate que levaria o jogo para os pênaltis. Só que o placar se manteve inalterado até o fim.

O Estádio Azteca, que sediou as finais de 1970 e 1986, será o palco da partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 e receberá cinco jogos do Mundial. O teste também incluiu o sistema "cashless" nos bares e restaurantes, que aceitam apenas pagamentos via cartão, sem uso de dinheiro em espécie. Isso prepara a infraestrutura para os milhões de torcedores esperados no torneio, que será co-sediado por EUA, Canadá e México.