Com uma bagagem lotada títulos, Carlo Ancelotti chega ao comando técnico do Brasil com muitas expectativas. O treinador fez seu primeiro treino à frente da Seleção e conheceu os seus jogadores. O zagueiro Marquinhos, um dos capitães da "Amarelinha", contou sobre suas primeiras impressões do técnico italiano, afirmando que Ancelotti pode se inspirar em Luis Enrique, técnico do PSG.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nesta terça-feira (3), o defensor comentou sobre os primeiros momentos do comando de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Atual campeão da Champions League com o PSG, Marquinhos aconselhou o técnico italiano a seguir a mesma linha de Luis Enrique na equipe francesa para o sucesso.

continua após a publicidade

- Há treinadores que têm preferências quanto ao estilo de jogo e uma filosofia que pode se adequar melhor a certos jogadores. Ancelotti terá que fazer exatamente o mesmo que Luis Enrique. Conhecer os jogadores a fundo, entender as qualidades de cada um e aproveitar todos os seus talentos - afirmou o zagueiro.

Marquinhos ergue o troféu da Champions League pelo PSG (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Marquinhos seguiu na linha de raciocínio, comparando a direção do PSG à Seleção Brasileira. Além de Ancelotti, o zagueiro também comentou que o futebol, atualmente, tem sido muito competitivo, sendo muitas vezes resolvidos em detalhes, e a equipe francesa seria uma prova disso.

continua após a publicidade

- O futebol de hoje é extremamente competitivo, no mais alto nível, muito dinâmico nos mínimos detalhes. Para ganhar uma Copa do Mundo ou uma Liga dos Campeões, tudo conta. E acho que minha equipe no Paris Saint-Germain foi, sem dúvida, uma prova disso - contou Marquinhos.

Marquinhos revela papo com o Carlo Ancelotti

Além do paralelo entre a Seleção Brasileira e PSG, Marquinhos também abordou como está sendo ser treinador por Carlo Ancelotti, durante coletiva. Segundo o zagueiro, desde a apresentação do elenco à comissão do italiano, já deu para saber como será o estilo de comando do novo técnico da Seleção.

➡️ Comissão técnica da Seleção acredita em classificação para a Copa nesta Data Fifa

- Eu tive apenas uma reunião com ele, já deu pra ver bem, assim, o que é que a gente vai fazer, e com certeza, com o passar dos treinos, com o passar dos dias, a gente vai conversando, a gente vai vendo mais, com o passar dos jogos também, com certeza, ele vai corrigindo muitas coisas que ele vai querer - analisou o defensor.

Apesar da empolgação, Marquinhos pregou cautela e paciência neste momento de transição, ressaltando que o trabalho de Ancelotti está apenas começando. O treinador comandou seu primeiro treino à frente da equipe nacional na segunda-feira (2), no CT Joaquim Grava, em São Paulo. Ele optou por poupar jogadores de Palmeiras e Flamengo, a fim de preservá-los por conta da parte física.

- É muito importante aqui na Seleção Brasileira a gente ter esse ambiente confortável, os jogadores tranquilos, assim, para conseguir chegar no jogador normal, para a gente conseguir fazer um excelente trabalho - explicou Marquinhos.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.