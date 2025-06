Marquinhos revela papo com Ancelotti e expectativa por tranquilidade na Seleção

O zagueiro Marquinhos comentou, nesta terça-feira (3), os primeiros momentos sob o comando de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Atual campeão da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, o defensor revelou detalhes do primeiro contato com o técnico italiano e demonstrou entusiasmo com o início desse novo ciclo.

— Eu tive apenas uma reunião com ele, já deu pra ver bem, assim, o que é que a gente vai fazer, e com certeza, com o passar dos treinos, com o passar dos dias, a gente vai conversando, a gente vai vendo mais, com o passar dos jogos também, com certeza, ele vai corrigindo muitas coisas que ele vai querer — analisou o defensor.

Apesar da empolgação, Marquinhos pregou cautela e paciência neste momento de transição, ressaltando que o trabalho de Ancelotti está apenas começando. O treinador comandou seu primeiro treino à frente da equipe nacional na segunda-feira (2), no CT Joaquim Grava, em São Paulo.

— É muito importante aqui na Seleção Brasileira a gente ter esse ambiente confortável, os jogadores tranquilos, assim, para conseguir chegar no jogador normal, para a gente conseguir fazer um excelente trabalho — explicou Marquinhos, que completou.

— Mas também é de tamanha importância a gente ter essa ideia clara do que ele vai querer para a gente, da filosofia que ele vai querer colocar em jogo, aquilo que ele vai pedir aos jogadores. Eu tive apenas uma reunião com ele, já deu para ver bem, assim, o que é que a gente vai fazer, e com certeza, com o passar dos treinos, com o passar dos dias, a gente vai conversando, a gente vai vendo mais, com o passar dos jogos também, com certeza, ele vai corrigindo muitas coisas que ele vai querer — afirmou Marquinhos.

O defensor também falou da pressão para que a equipe conquiste logo a vaga na Copa do Mundo.

— A gente quer, nós aqui na Seleção também, a gente quer esse resultado imediato. A gente espera que seja desse jeito, mas a gente não tem o controle de algumas coisas que possam vir a acontecer. Então, o nosso primeiro objetivo, com certeza, é a classificação para essa Copa do Mundo. E esse é o objetivo que a gente está buscando nesse momento. E com isso, a gente vai tentando, já disse, primeiro jogo, fazer um grande jogo, mostrar um pouco dessa nova filosofia do treinador, o que ele quer colocar em prática. A gente também entender um pouco tudo aquilo que ele quer. Então, a gente pede, com certeza, para que todos tenham tranquilidade, paciência, confiam muito na experiência que é o nosso treinador. E, com certeza, ele vai conseguir trazer bons resultados — pontuou Marquinhos.

A preparação em São Paulo é voltada para os dois jogos desta Data Fifa, que podem definir o futuro imediato da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta o Equador na quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), em Guayaquil, e na terça-feira seguinte (10), recebe o Paraguai na Neo Química Arena, às 21h45 (de Brasília).