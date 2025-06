O primeiro treino da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti contou com ausências. Alex Sandro, Danilo, Gerson e Léo Ortiz, do Flamengo, e Estêvão, do Palmeiras, não foram a campo nesta segunda-feira (2), no Centro de Treinamento Joaquim Grava, casa do Corinthians.

A decisão de não contar com os atletas na atividade se deu pela parte física. Os cinco entraram em campo no domingo (1º), pelo Brasileirão, e foram preservados do treinamento no gramado; contudo, participaram dos exercícios na parte interna do CT e fizeram trabalho regenerativo.

Outros dois convocados do futebol brasileiro, o lateral-direito Wesley, fora da goleada do Rubro-Negro sobre o Fortaleza, e o goleiro Hugo Souza, titular no empate por 0 a 0 do Timão com o Vitória, participaram de forma integral do treino. No total, Ancelotti contou com 18 dos 25 atletas convocados. Os zagueiros Marquinhos e Beraldo, campeões da Champions League com o PSG, e o lateral-esquerdo Carlos Augusto, vice com a Inter de Milão, se apresentaram à Seleção após a atividade.

Para completar a atividade, a comissão técnica convocou cinco jogadores da equipe sub-20 do Corinthians: o zagueiro Gama, os laterais Denner e Gustavo, e os meio-campistas Dieguinho e Luiz Gustavo Bahia. Com esses reforços, o grupo pôde realizar, além do tradicional aquecimento, exercícios de troca de passes e movimentação. A imprensa teve acesso apenas aos 15 minutos iniciais da atividade.

Jogos do Brasil na Data Fifa

Ancelotti prepara a equipe para seu primeiro compromisso oficial no comando da Seleção, que será na próxima quinta-feira (5), às 20h (horário de Brasília), contra o Equador, em Guayaquil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Para a estreia, o italiano não poderá contar com o atacante Raphinha, suspenso. Na terça-feira seguinte (10), o Brasil enfrentará o Paraguai na Neo Química Arena, em São Paulo. A Seleção ocupa atualmente a quarta colocação nas Eliminatórias, com 21 pontos, enquanto o Equador está em segundo lugar, com 23.

