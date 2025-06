Comissão técnica da Seleção acredita em classificação para a Copa nesta Data Fifa

A gestão de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira começou oficialmente nesta segunda-feira (2), quando o treinador italiano comandou seu primeiro treino com o grupo de convocados, no Centro de Treinamento do Corinthians, em São Paulo.

continua após a publicidade

Seleção Brasileira começa a se apresentar para jogos contra Equador e Paraguai

A preparação é voltada para os dois jogos desta Data Fifa, que podem definir o futuro imediato da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta o Equador na quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), em Guayaquil, e na terça-feira seguinte (10), recebe o Paraguai na Neo Química Arena, às 21h45 (de Brasília).

Segundo apurou o Lance!, a comissão técnica da Seleção pretende garantir a classificação para a Copa já nesta Data Fifa. Com 21 pontos conquistados em 14 partidas, o Brasil ocupa a quarta colocação na tabela, com aproveitamento de 50%. Restam apenas quatro jogos para o fim da campanha: Equador (fora), Paraguai (casa), Chile (casa) e Bolívia (fora). Ancelotti sabe da pressão que existe sobre a Seleção. Por isso a intenção da comissão é assegurar a vaga, ou pelo menos a repescagem, para poder utilizar as rodadas finais com menos pressão e maior liberdade para realizar testes e ajustes táticos. Em especial, fugir de ter de decidir a vaga na última rodada, fora de casa, diante da Bolívia.

continua após a publicidade

Ancelotti encanta em sua 1ª semana no Brasil com carisma, simpatia e aulas de português

Se vencer os dois confrontos desta rodada, a Seleção chegará aos 27 pontos, o que garante, no mínimo, a vaga na repescagem, sem necessidade de depender de outros resultados. Isso porque a Bolívia, atual 8ª colocada, soma 14 pontos e só pode atingir 26. A classificação direta também pode ser confirmada nesta Data Fifa caso a Seleção vença os dois jogos e a Venezuela, que está em sétimo lugar com 15 pontos, não conquiste seis pontos em seus duelos contra Bolívia (em casa) e Uruguai (fora). Nesse cenário, o Brasil terminaria com 27 pontos, enquanto os venezuelanos chegariam, no máximo, a 25.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A expectativa da comissão técnica é alta, e a confiança no grupo é reforçada pela possibilidade real de carimbar o passaporte para a Copa do Mundo. Além disso, garantir a vaga daria antecipadamente a Ancelotti maior margem para consolidar sua filosofia de jogo e testar novos nomes sem a pressão dos resultados. Essa primeira Data Fifa sob seu comando já carrega o peso de uma decisão.

continua após a publicidade