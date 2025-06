Ancelotti tem novidades no segundo treino da Seleção Brasileira

Na manhã desta terça-feira (3), Carlo Ancelotti comandou, no CT Joaquim Grava, em São Paulo, o segundo treinamento da Seleção Brasileira sob sua liderança. Pela primeira vez desde o início da convocação, o técnico italiano teve à disposição os 25 jogadores chamados para esta Data Fifa, completando assim o elenco com todos os nomes previstos. O trabalho integra a preparação para a sequência das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Presidente da CBF visita Ancelotti e jogadores antes de jogo da Seleção Brasileira

Na atividade anterior, realizada na segunda-feira (2), alguns atletas ainda não estavam presentes ou não participaram do trabalho em campo. Estêvão, do Palmeiras, Alex Sandro, Danilo, Léo Ortiz e Gerson, do Flamengo, realizaram atividades internas e não foram ao gramado. Já Carlos Augusto, da Inter de Milão, e os zagueiros Beraldo e Marquinhos, ambos do Paris Saint-Germain e finalistas da Liga dos Campeões, chegaram apenas à noite e se apresentaram diretamente na concentração da equipe em São Paulo.

Como de costume, os primeiros 15 minutos do treino foram abertos à imprensa. Nesse período, os jornalistas acompanharam o aquecimento comandado por Ancelotti, além de uma atividade de troca de passes em espaço reduzido. Enquanto isso, os goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza realizaram exercícios específicos com o preparador da posição, separados do restante do grupo, em outro campo do CT. O único desfalque de Ancelotti para a partida é Raphinha, do Barcelona, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

A programação da Seleção segue com viagem ao Equador nesta terça-feira. Já na quarta-feira (4), à tarde, os jogadores treinarão no Estádio Monumental de Guayaquil, local da partida contra a seleção equatoriana. O confronto está marcado para quinta-feira (5), às 20h (horário de Brasília), e será válido pela 15ª rodada das Eliminatórias.

O objetivo principal desta Data Fifa é consolidar a classificação brasileira para a próxima Copa do Mundo. Após enfrentar o Equador fora de casa, a Seleção retorna ao Brasil para encarar o Paraguai, na próxima terça-feira (10), na Neo Química Arena, às 21h45. Com 21 pontos em 14 partidas, o Brasil ocupa a quarta colocação na tabela, com um aproveitamento de 50%. Restam apenas quatro rodadas até o fim da campanha: Equador (fora), Paraguai (casa), Chile (casa) e Bolívia (fora).

