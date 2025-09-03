Luiz Henrique fala sobre retorno e Ancelotti na Seleção: ‘Muito ansioso’

De volta à Seleção Brasileira, Luiz Henrique falou em entrevista nesta quarta-feira (3) sobre a emoção de voltar a vestir a "amarelinha', a liga russa e Ancelotti. Na quinta-feira (4), o Brasil enfrenta o Chile no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa.

- Quando escutei meu nome na convocação, fiquei muito ansioso de ser convocado por um treinador que já ganhou muitas coisas no futebol mundial. Fiquei um pouco ansioso, claro, mas quando cheguei aqui vi que é um cara excelente, muito amigo, parceiro e que ajuda muito os jogadores. Quero dar o meu melhor para ajudar a Seleção Brasileira e o Ancelotti - disse o jogador, que celebrou o retorno:

- Estou muito contente de retornar à Seleção Brasileira. É um orgulho mais uma vez defender o meu país. Quando estive aqui, graças a Deus fui muito bem, tive muitas boas atuações, então creio que deixei uma impressão muito boa para a Seleção Brasileira e para os torcedores. Esse retorno para mim é de muito trabalho e muita humildade. Espero que nesses dois jogos eu possa ajudar o Brasil novamente.

Luiz Henrique tinha sido convocado pela última vez em novembro de 2024, antes de se transferir para o Zenit, da Rússia. O destino do atacante acabou tirando parte da boa visibilidade que conquistou no Botafogo muito por conta dos problemas políticos na Rússia. Mas o jogador enalteceu a liga que atua:

- O futebol da Rússia é excelente, é um futebol muito difícil, não é um futebol fácil como muitas pessoas falam. Dá muita oportunidade e visibilidade para o jogador. Estou muito contente de estar no futebol russo, representar o Zenit e mostrar o meu futebol.

Luiz Henrique em ação no treino da Seleção Brasileira (Foto: @rafaelribeirorio / CBF)

Preparação da Seleção Brasileira

O treino desta quarta-feira (3), na Granja Comary, foi o último antes do duelo com o Chile, no Maracanã, nesta quinta. Na atividade, o técnico Carlo Ancelotti definiu a escalação da Seleção que vai a campo pela penúltima rodada das Eliminatórias. O destaque vai para João Pedro, confirmado como centroavante da Seleção. Luiz Henrique deve começlar no banco.

A escalação para enfrentar o Chile não deve ter surpresas. O esquema é o mesmo da última Data Fifa, quando o Brasil enfrentou Equador e Paraguai, mas sem Vini Jr, suspenso, e Matheus Cunha, cortado por lesão. Ancelotti testou novamente o time com Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Martinelli, Estevão e João Pedro.