A imprensa espanhola avaliou que Brasil e França foram duas das seleções mais impactadas pelo sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado nesta sexta-feira (5). Segundo análise publicada pelo jornal "AS", ambas caíram em grupos considerados difíceis, enquanto a Alemanha foi apontada como a mais beneficiada entre as grandes seleções.
O veículo destacou que, apesar do grande número de participantes no Mundial, não houve um "grupo da morte", mas chamou atenção para a complexidade dos Grupos C e I, que incluem algumas das seleções mais fortes da competição.
Brasil e França "tremem"
No título, o AS afirmou que França e Brasil tremem, pela dificuldade dos grupos. A Seleção Brasileira está no Grupo C ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. Segundo a análise do jornal, os haitianos surgem como o adversário de menor risco, mas os marroquinos foram citados como uma das equipes que mais evoluíram nos últimos anos. Os escoceses foram descritos como uma seleção tradicionalmente difícil, com destaque para Scott McTominay, eleito o 18º melhor jogador do mundo pela France Football.
A França aparece no Grupo I com Senegal, Noruega e o vencedor do playoff entre Bolívia, Suriname e Iraque. A análise lembrou que os noruegueses lideram seu grupo eliminatório à frente da Itália e reúne nomes como Haaland, Odegaard, Sorloth e Nusa. O confronto entre Mbappé e Haaland foi citado como duelo entre dois dos principais atacantes do mundo. A seleção senegalesa também foi apontada como adversário de nível elevado.
O jornal destacou que, pelo formato atual do torneio, Brasil e França ainda poderiam avançar mesmo em caso de terceiro lugar, mas ressaltou que um desempenho ruim na fase inicial pode afetar o rendimento no mata-mata.
Outros favoritos também foram destacados. A Holanda enfrentará Japão, Tunísia e o vencedor de um playoff que envolve Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia. Argentina, com Áustria, Argélia e Jordânia, e Inglaterra, ao lado de Croácia, Gana e Panamá, foram avaliadas como seleções que podem ter desafios, embora em menor escala.
Beneficiada?
A análise indicou que a Alemanha teve "muita sorte" ao cair em um grupo com Curaçao, Costa do Marfim e Equador, considerados adversários menos complexos em relação aos de outras potências. O jornal concluiu que os grupos dos anfitriões (México, Canadá e Estados Unidos) são os mais acessíveis, já que não incluem seleções favoritas ao título.
Confira como ficaram os grupos da Copa do Mundo de 2026
GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)
GRUPO B
Canadá
Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)
Catar
Suíça
GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia
GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)
GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador
GRUPO F
Holanda
Japão
Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)
Tunísia
GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia
GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai
GRUPO I
França
Senegal
Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)
Noruega
GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia
GRUPO K
Portugal
Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)
Uzbequistão
Colômbia
GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá
