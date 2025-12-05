A imprensa espanhola avaliou que Brasil e França foram duas das seleções mais impactadas pelo sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado nesta sexta-feira (5). Segundo análise publicada pelo jornal "AS", ambas caíram em grupos considerados difíceis, enquanto a Alemanha foi apontada como a mais beneficiada entre as grandes seleções.

O veículo destacou que, apesar do grande número de participantes no Mundial, não houve um "grupo da morte", mas chamou atenção para a complexidade dos Grupos C e I, que incluem algumas das seleções mais fortes da competição.

Brasil e França "tremem"

No título, o AS afirmou que França e Brasil tremem, pela dificuldade dos grupos. A Seleção Brasileira está no Grupo C ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. Segundo a análise do jornal, os haitianos surgem como o adversário de menor risco, mas os marroquinos foram citados como uma das equipes que mais evoluíram nos últimos anos. Os escoceses foram descritos como uma seleção tradicionalmente difícil, com destaque para Scott McTominay, eleito o 18º melhor jogador do mundo pela France Football.

Seleção Brasileira caiu no grupo C da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A França aparece no Grupo I com Senegal, Noruega e o vencedor do playoff entre Bolívia, Suriname e Iraque. A análise lembrou que os noruegueses lideram seu grupo eliminatório à frente da Itália e reúne nomes como Haaland, Odegaard, Sorloth e Nusa. O confronto entre Mbappé e Haaland foi citado como duelo entre dois dos principais atacantes do mundo. A seleção senegalesa também foi apontada como adversário de nível elevado.

O jornal destacou que, pelo formato atual do torneio, Brasil e França ainda poderiam avançar mesmo em caso de terceiro lugar, mas ressaltou que um desempenho ruim na fase inicial pode afetar o rendimento no mata-mata.

Outros favoritos também foram destacados. A Holanda enfrentará Japão, Tunísia e o vencedor de um playoff que envolve Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia. Argentina, com Áustria, Argélia e Jordânia, e Inglaterra, ao lado de Croácia, Gana e Panamá, foram avaliadas como seleções que podem ter desafios, embora em menor escala.

Raphinha disputa bola com Julián Álvarez em Argentina x Brasil (Foto: Luis Robayo/AFP)

Beneficiada?

A análise indicou que a Alemanha teve "muita sorte" ao cair em um grupo com Curaçao, Costa do Marfim e Equador, considerados adversários menos complexos em relação aos de outras potências. O jornal concluiu que os grupos dos anfitriões (México, Canadá e Estados Unidos) são os mais acessíveis, já que não incluem seleções favoritas ao título.

Confira como ficaram os grupos da Copa do Mundo de 2026

GRUPO A

México

África do Sul

Coreia do Sul

Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)

GRUPO B

Canadá

Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)

Catar

Suíça

GRUPO C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)

GRUPO E

Alemanha

Curaçao

Costa do Marfim

Equador

GRUPO F

Holanda

Japão

Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)

Tunísia

GRUPO G

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

GRUPO H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

GRUPO I

França

Senegal

Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

GRUPO K

Portugal

Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)

Uzbequistão

Colômbia

GRUPO L

Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá

Sorteio da Copa do Mundo colocou Seleção Brasileira no grupo C (Foto: Mandel NGAN / POOL / AFP)

