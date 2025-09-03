TERESÓPOLIS — Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti concedeu entrevista na manhã nesta quarta-feira (3), às vésperas da partida contra o Chile, no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias. Tema quente na segunda convocação do italiano, a ausência de Neymar segue repercutindo, e o comandante da Amarelinha comentou sobre as falas do camisa dez do Santos após não ser chamado para a Data Fifa de setembro.

Neymar afirmou que acredita não ter sido por motivos físicos sua ausência na lista para os jogos contra Chile e Bolívia, mas respeitou a decisão de Ancelotti. O jogador do Santos atuou normalmente no empate sem gols com o Fluminense.

— Acho normal e acredito que seja verdade, porque foi uma decisão técnica com base em muitas coisas que o jogador está fazendo e também o problema que teve. Quando eu falo em critério físico, é um critério que toda a comissão técnica considera muito e é muito importante — disse Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva.

Neymar, camisa 10 do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

— Disse também em outra coletiva, que ninguém pode discutir nível técnico. É o que nós estamos olhando, avaliando a cada dia, cada jogo, toda a comissão técnica, e não só ele. É de todos os jogadores que estão aqui. Esse período com a equipe nacional tem muita concorrência — completou.

A Seleção Brasileira retorna à Granja Comnary, em Teresópolis, na sexta-feira, um dia após a partida no Maracanã contra o Chile. No Centro de Treinamento da CBF, ficará até o dia 8 (segunda), quando viaja para a Bolívia, onde irá encerrar sua campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

