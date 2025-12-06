Michael vira assunto em Mirassol x Flamengo: 'Sabe muito'

O atacante Michael foi um dos poucos jogadores do elenco principal do Flamengo a ser utilizado no jogo contra o Mirassol, deste sábado (6), pela última rodada do Brasileirão. Durante o primeiro tempo do confronto, o camisa 30 desperdiçou uma chance clara de gol, que viralizou entre os torcedores do clube carioca.

continua após a publicidade

➡️ Declaração de astro do PSG viraliza entre torcedores do Flamengo: 'Tá bom'

A presença do jogador entre os titulares do Rubro-Negro acontece devido ao uso de um time alternativo no compromisso. Sem a maioria do elenco principal, que embarcou nesta tarde para o Catar, onde disputará a Copa Intercontinental, o Rubro-Negro foi a campo da seguinte forma: Dyogo Alves; no gol, Daniel Sales, João Victor, Iago e Jhonny; no setor defensivo, Pablo, Douglas, Evertton Araújo; no meio, Michael, Guilherme e Wallace Yan; no ataque.

Com a escalação, Michael tinha nas mãos a oportunidade de ter destaque dentro de campo. Contudo, logo nos primeiros minutos de jogo, o atacante viralizou por uma chance de clara desperdiçada.

continua após a publicidade

A jogada aconteceu aos nove minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Michael recebeu um passe na medida de Douglas Telles, e assim, ficou na frente do gol adversário. Ao realizar o domínio, o camisa 30 adiantou demais a bola e não conseguiu finalizar com precisando, parando em Walter. O lance repercutiu de forma negativa; veja abaixo:

➡️Presidente do Flamengo provoca Palmeiras e viraliza na web: 'Coragem'

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas