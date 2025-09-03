O Corinthians fretará uma avião para contar com Hugo Souza para o duelo pela Copa do Brasil, contra o Athletico Paranaense. O Timão organizou uma logística para evitar perder o goleiro no jogo que define uma vaga para a semifinal da competição nacional.

Na terça-feira (9), a Seleção Brasileira enfrenta a Bolívia, em El Alto, cidade localizada a cerca de 2.200 quilômetros de São Paulo, trajeto que dura aproximadamente três horas e meia de voo. Conforme a obrigação das confederações, é necessário garantir o retorno dos atletas convocados, mas a previsão inicial era de que os jogadores da Seleção desembarcassem no Rio de Janeiro. Diante disso, o Corinthians se mobilizou para organizar o transporte direto até a capital paulista.

O atleta deve chegar na madrugada de quarta-feira (10) e terá um dia de recuperação antes do confronto contra o Athletico-PR, marcado para as 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Por se tratar de um voo relativamente curto, o clube entende que não será necessária a presença de fisioterapeutas a bordo, alternativa que chegou a ser considerada pela diretoria. A tendência, portanto, é que o goleiro esteja à disposição de Dorival Júnior para o duelo.

Corinthians fará operação para contar com Hugo Souza na Copa do Brasil (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Outros convocados

Todos os jogos da última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo serão disputados na terça-feira (9), às 20h30, com exceção de Equador x Argentina, que terá início meia hora antes, em Quito. Além de Hugo Souza, convocado pela Seleção Brasileira, o Corinthians também cederá Romero, chamado pelo Paraguai para enfrentar o Peru, e José Martínez, que defenderá a Venezuela contra a Colômbia.

Há um ponto-chave em relação à utilização desses jogadores contra o Athletico-PR: caso entrem em campo e atuem por pelo menos um tempo, haverá risco de desgaste físico para estarem em ação no dia seguinte. Por isso, o Corinthians adota cautela em suas utilizações. Convocado duas vezes por Ancelotti, Hugo Souza ainda não estreou pela Seleção Brasileira, o que aumenta suas chances de estar à disposição do Timão na decisão.

Memphis

O camisa do 10 do Timão defenderá a Holanda nos jogos pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, contra a Polônia, nesta quinta-feira (4), e diante a Lituânia, no domingo (7). O atacante retornará antes dos demais ao Brasil, e portanto, não deve ser baixa para o duelo.

Decisão

O Corinthians entra em campo no dia 10, contra o Athletico Paranaense, na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil. Anteriormente, o duelo estava marcado para o dia 11, mas foi antecipado para flexibilizar o calendário do Fluminense, próximo adversário no Brasileirão, que terá compromisso pela Sul-Americana na semana seguinte.

A decisão causou mal-estar no Corinthians, que esperava contar com todos os atletas "sem sustos". No jogo de ida, em Curitiba, o Timão venceu o Athletico Paranaense por 1 a 0, na Arena de Baixada.