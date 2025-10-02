Lesão de Vanderson expõe carência na lateral-direita da Seleção: quem pode substituir?

A Seleção Brasileira sofreu uma baixa importante às vésperas dos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, válidos pela próxima Data Fifa. O lateral-direito Vanderson, do Monaco, saiu lesionado da partida contra o Manchester City pela Champions League, deixando o campo carregado e com dores visíveis. A tendência é que o jogador seja cortado da lista de convocados pelo técnico Carlo Ancelotti, que agora terá a missão de encontrar um substituto.

continua após a publicidade

A decisão da comissão técnica é manter o foco em atletas que atuam no futebol europeu. Segundo o próprio Ancelotti, a preferência por jogadores da Europa se deve à logística e ao impacto do fuso horário.

- Privilegiamos os jogadores europeus porque têm que viajar menos do que os que jogam no Brasil, e também por causa do fuso horário - explicou o treinador em entrevista coletiva após a convocação.

continua após a publicidade

Com isso, nomes que atuam no futebol brasileiro como Vitinho, do Botafogo — titular contra a Bolívia na última Data Fifa — e Paulo Henrique, do Vasco, que já figurou na pré-lista do treinador, devem ficar fora dos planos neste momento.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Opções na Europa

Entre os nomes mais cotados, dois laterais formados no Coritiba aparecem como favoritos: Yan Couto e Dodô.

Yan Couto (Borussia Dortmund)

Aos 23 anos, Yan Couto vem em ascensão no futebol europeu. Revelado pelo Coritiba e negociado aos 18 anos para o Manchester City, o lateral passou por empréstimos em clubes como Braga (Portugal) e Girona (Espanha), até se firmar nesta temporada no Borussia Dortmund. Já são seis jogos, um gol e uma assistência pelo clube alemão. Na Seleção principal, o lateral soma quatro partidas disputas. Além da lateral, Yan pode atuar mais avançado, como um ala ou até como ponta-direita, característica valorizada por Ancelotti.

Yan Couto pela Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/CBF)

Dodô (Fiorentina)

Outro nome forte é Dodô, de 26 anos, jogador da Fiorentina desde 2022. O lateral também foi formado no Coritiba e já soma 121 partidas pelo clube italiano, com destaque para seu desempenho tático e regularidade. Nesta temporada, Dodô já disputou sete partidas e marcou um gol. Ele esteve presente na convocação de novembro de 2024.

Dodô em campo pela Fiorentina (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Saiba a partida que fez Igor Jesus ser convocado por Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira

Outras opções?

Caso o corte de Vanderson se confirme, Carlo Ancelotti também pode optar por não convocar um lateral-direito de origem, considerando que Éder Militão já atuou na função e oferece versatilidade ao elenco. O zagueiro do Real Madrid é uma alternativa viável para a posição, o que abre espaço para que o técnico chame um jogador de outra posição.

- Há jogadores que podem jogar em diferentes posições, sobretudo na frente. Creio que na frente há jogadores que podem jogar pelo meio, na ponta, na esquerda, direita. Há muita variedade. Mas não quero fazer experimentos - concluiu.

➡️ Imprensa espanhola critica convocação de Carlo Ancelotti na Seleção: ‘Não tem piedade’

Com a confirmação do corte de Vanderson, o anúncio do novo convocado deve acontecer nos próximos dias. Enquanto isso, a lacuna na lateral-direita acende um alerta sobre a escassez de opções consolidadas na posição para a Seleção Brasileira.