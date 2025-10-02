No Flamengo desde 2023, Agustín Rossi está em processo para adquirir a cidadania brasileira e estender o vínculo com o clube. A notícia levanta questionamento: caso consiga a naturalização, o argentino poderia defender o Brasil? O Lance! explica.

Em 2020, a Fifa flexibilizou as regras de mudança de nacionalidade, permitindo que mais atletas defendessem seleções diferentes das de origem. Desde então, é possível que um jogador represente um outro país se, antes dos 21 anos, jogou no máximo três partidas oficiais pela seleção principal, e nenhum jogo de Copa do Mundo.

Rossi esteve envolvido em uma partida oficial da Argentina, aos 26 anos, em duelo com a Bolívia válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, em setembro de 2021. Contudo, o goleiro do Flamengo não entrou em campo, portanto, não registrou participação no jogo. As regras de Regras de Governança e Elegibilidade da Fifa definem que:

A "participação" em uma partida exige que um jogador esteja em campo por qualquer período de tempo;

Um jogador está "em campo" em uma partida em que tenha atuado fisicamente, mesmo que por alguns segundos, seja como titular ou como substituto de outro jogador;

Um jogador que não foi escalado em uma partida, apesar de estar no banco de reservas, portanto, não "participou" da partida;

Da mesma forma, um jogador que foi convocado para uma equipe nacional, mas não está listado na lista de relacionados da partida como titular ou substituto, não "participou" da partida em questão.

Assim, caso consiga obter a cidadania do Brasil, Rossi poderia sim defender a Seleção Brasileira se fosse convocado para tal.

Números de Rossi pelo Flamengo

126 jogos 63 jogos sem sofrer gol 86 gols sofridos 8/21 pênaltis defendidos (42,8%)

