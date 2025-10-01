Campeão do Mundo com a Seleção Brasileira em 1994, o ex-jogador Müller apontou os principais adversários da equipe do técnico Carlo Ancelotti na busca pelo hexacampeonato.

Segundo Müller, o Brasil ainda não possui um time formado para a Copa do Mundo de 2026, apesar de ter um bom treinador à frente. O ex-jogador criticou o desempenho dos brasileiros na Seleção, apontando que, ao contrário de rivais como Argentina, Espanha e França, os jogadores que são protagonistas em seus clubes acabam não rendendo na equipe nacional. A Seleção de Messi, no entanto, é considerada favorita.

— O Brasil ainda não tem um time. Tem um treinador bom, com seis meses para a Copa. O Brasil, mesmo assim, vai chegar como um dos favoritos. Para mim, Espanha, França e Argentina estão na frente do Brasil, porque têm um time. Se não abrir o olho, a Argentina ganha de novo. Porque tem o melhor técnico do mundo, que, de estagiário, passou a ser o melhor técnico do mundo. Time novo, sem Otamendi e Messi. Oito anos jogando juntos. E tem muita qualidade. Eu falei: no time deles, não jogam nada. Mas na Seleção… — disse Müller em participação ao podcast Denílson Show

— É diferente dos jogadores brasileiros, que, nos seus clubes, são protagonistas, mas na Seleção, eles amarelam. Não jogam porcaria nenhuma — completou.

Pela Amarelinha, Müller disputou 56 jogos e 12 gols. O ex-atacante também passou por Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, clube no qual conquistou o Mundial.

Denílson, Chico Garcia e Müller (Foto: Divulgação)

Polêmicas recentes envolvendo o São Paulo

Um dos maiores ídolos da história do São Paulo, o ex-jogador Müller não foge de polêmicas. Crítico ao momento turbulento do clube na temporada, ele voltou a questionar a forma como atletas do futebol atual lidam com críticas.

Recentemente, Müller fez comentários sobre Luciano, uma das referências do time tricolor. Ao falar do camisa 10, o ex-atacante também criticou a torcida, por entender que o jogador é tratado como ídolo, além de reprovar a postura do atleta após a eliminação. Arboleda também foi alvo de críticas.

— Se você faz um comentário polêmico é preciso ter fundamento. Minhas críticas são sempre técnicas e se o jogador leva para o pessoal, ele é burro — disse Müller.