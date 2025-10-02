O técnico Carlo Ancelotti anunciou, na tarde de quarta-feira (1), a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, válidos pela Data Fifa de outubro. Assim como a maioria dos torcedores brasileiros, a imprensa internacional também repercutiu a lista e destacou a presença de três jogadores do Real Madrid retornando ao elenco. No entanto, a decisão não foi bem recebida pelo jornal "As", que manifestou preocupação com a condição física dos atletas.

A convocação da Canarinho traz o retorno de Éder Militão, Rodrygo e Vini Jr, jogadores do Madrid treinados por Ancelotti por seguidas temporadas. Endrick, outro brasileiro no elenco merengue, segue fora dos planos do técnico italiano. Os camisas 11 e 7 do Real retornam à Seleção após ficarem de fora das duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, em setembro. O zagueiro, especificamente, não era convocado há mais tempo por conta de um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho direito em novembro de 2024. Somente nesta temporada, ele voltou a atuar como titular no clube espanhol.

Após o anúncio da lista, Ancelotti justificou as convocações, especialmente a de Militão, que ainda apresenta instabilidade física nas últimas partidas. O treinador afirmou estar em contato constante com os médicos do Real Madrid para acompanhar eventuais atualizações sobre o estado dos atletas.

— O Militão teve um problema físico no último jogo, mas os médicos do Real Madrid e da Seleção estão em contato. Eu falei com ele e ele está bem. Ele tem uma partida no fim de semana e vamos ver se poderá jogar. Foi convocado, mas, como eu disse, não é uma lista definitiva e podemos mudar para os próximos jogos. Se estiver bem, gostaria muito que estivesse conosco — afirmou Carlo.

Ainda sobre a condição física, o jornal "As" destacou que o treinador não teve dificuldade ao convocar três dos quatro brasileiros do Real disponíveis. Além disso, apontou que Raphinha, do Barcelona, foi excluído da lista devido a uma lesão no terço médio do tendão da coxa direita. Confira a repercussão da partida no portal espanhol:

Jornal "As" sobre a convocação da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Ancelotti não tem piedade do Madrid: convoca três dos quatro (título).

—Vinícius, Rodrygo e o lesionado Militão retornam ao Brasil após perderem as duas últimas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo. No entanto, Raphinha não foi convocado por Carlo Ancelotti devido às suas respectivas lesões. Endrick continua fora dos planos do italiano.

— A seleção brasileira disputará dois amistosos contra Coreia do Sul e Japão nos dias 10 e 14 de outubro. Vini ficou de fora da última partida da Fifa por estar suspenso por uma partida, a primeira contra o Chile, e Ancelotti preferiu não convocá-lo para não ter que jogar a segunda a 4.100 m de altitude, na Bolívia. Rodrygo ficou de fora por decisão técnica devido à sua participação limitada no Real Madrid de Xabi Alonso.

Se agora é o Real Madrid que expressa insatisfação, na última Data Fifa quem aproveitou a oportunidade foi o Barcelona. Com a convocação de Raphinha, único brasileiro atualmente no elenco blaugrana, e a ausência de jogadores merengues, a imprensa catalã criticou as decisões de Ancelotti para os amistosos contra Chile e Bolívia, especialmente este último, devido à disputa em altitude. O jornal "Sport" foi o mais enfático na repercussão, chegando a sugerir um possível favorecimento aos jogadores do time da capital, devido à proximidade existente entre Ancelotti e os atletas, que foram treinados pelo técnico durante sua passagem pelo clube espanhol.

