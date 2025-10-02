Convocação da Seleção: veja valor bilionário do elenco chamado por Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti convocou na tarde desta quarta-feira (1) os 26 jogadores que integram o elenco da Seleção Brasileira na próxima Data Fifa. Os adversários da vez serão Coreia do Sul e Japão, adversários com valor de mercado bem abaixo em comparação ao Brasil, que só tem dois jogadores atuando no futebol brasileiro e uma forte presença de atletas dos campeonatos europeus. Dessa vez, nomes de peso que estiveram de fora dos últimos compromissos retornam à equipe.

A lista divulgada pelo técnico traz de volta Vini Jr. e Rodrygo, dupla do Real Madrid que foi treinada pelo italiano e que ocupam as duas primeiras posições entre os jogadores mais caros da Seleção Brasileira. Juntos, os dois são avaliados em 260 milhões de euros, o que corresponde a R$ 1,62 bilhão na cotação atualizada. Consequentemente, o ataque do Brasil é o setor mais caro, com 580 milhões de euros, ouR$ 3,629 bilhões.

O segundo setor é o meio-campo, que também tem uma quantidade maior de atletas. Formado 100% por jogadores da Premier League, os seis meias são avaliados em 221 milhões de euros (R$ 1,38 bilhões). A zaga vale 140 milhões de euros (R$ 876 milhões), com destaque para Gabriel Magalhães, do Arsenal, que vale sozinho mais da metade de todo o setor, com 75 milhões de euros.

Por fim, os laterais são avaliados em 90 milhões de euros (R$ 563 milhões), enquanto o trio de goleiros é apontado em 39 milhões (R$ 244 milhões). Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

No total, a Seleção Brasileira convocada por Carlo Ancelotti tem um valor de mercado de 1,07 bilhão de euros, o que equivale a R$ 6,69 bilhões na cotação atual. Considerando os 26 nomes chamados pelo técnico italiano, a cifra média de cada jogador do Brasil é de 41,15 milhões de euros, ou R$ 257 milhões.

Seleção Brasileira teve mudanças na convocação para a próxima Data Fifa. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja valor da convocação de Ancelotti

Goleiros

Ederson - 18 milhões de euros (R$ 112,57 milhões)

Bento - 11 milhões de euros (R$ 68,79 milhões)

Hugo Souza - 10 milhões de euros (R$ 62,54 milhões)

Laterais

Caio Henrique - 15 milhões de euros (R$ 93,81 milhões)

Douglas Santos - 9 milhões de euros (R$ 56,29 milhões)

Wanderson - 20 milhões de euros (R$ 125,08 milhões)

Wesley - 20 milhões de euros (R$ 125,08 milhões)

Carlos Augusto - 26 milhões de euros (R$ 162,60 milhões)

Zagueiros

Gabriel Magalhães - 75 milhões de euros (R$ 469,05 milhões)

Éder Militão - 30 milhões de euros (R$ 187,62 milhões)

Lucas Beraldo - 25 milhões de euros (R$ 156,35 milhões)

Fabrício Bruno - 10 milhões de euros (R$ 62,54 milhões)

Meio-campistas

Bruno Guimarães - 80 milhões de euros (R$ 500,32 milhões)

André - 28 milhões de euros (R$ 175,11 milhões)

Casemiro - 10 milhões de euros (R$ 62,54 milhões)

João Gomes - 40 milhões de euros (R$ 250,16 milhões)

Joelinton - 35 milhões de euros (R$ 218,89 milhões)

Lucas Paquetá - 28 milhões de euros (R$ 175,11 milhões)

Atacantes