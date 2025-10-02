Convocação da Seleção: veja valor bilionário do elenco chamado por Ancelotti
Treinador chamou 26 atletas e lista tem valor total bilionário; confira cifras envolvidas e atletas mais caros
O técnico Carlo Ancelotti convocou na tarde desta quarta-feira (1) os 26 jogadores que integram o elenco da Seleção Brasileira na próxima Data Fifa. Os adversários da vez serão Coreia do Sul e Japão, adversários com valor de mercado bem abaixo em comparação ao Brasil, que só tem dois jogadores atuando no futebol brasileiro e uma forte presença de atletas dos campeonatos europeus. Dessa vez, nomes de peso que estiveram de fora dos últimos compromissos retornam à equipe.
A lista divulgada pelo técnico traz de volta Vini Jr. e Rodrygo, dupla do Real Madrid que foi treinada pelo italiano e que ocupam as duas primeiras posições entre os jogadores mais caros da Seleção Brasileira. Juntos, os dois são avaliados em 260 milhões de euros, o que corresponde a R$ 1,62 bilhão na cotação atualizada. Consequentemente, o ataque do Brasil é o setor mais caro, com 580 milhões de euros, ouR$ 3,629 bilhões.
O segundo setor é o meio-campo, que também tem uma quantidade maior de atletas. Formado 100% por jogadores da Premier League, os seis meias são avaliados em 221 milhões de euros (R$ 1,38 bilhões). A zaga vale 140 milhões de euros (R$ 876 milhões), com destaque para Gabriel Magalhães, do Arsenal, que vale sozinho mais da metade de todo o setor, com 75 milhões de euros.
Por fim, os laterais são avaliados em 90 milhões de euros (R$ 563 milhões), enquanto o trio de goleiros é apontado em 39 milhões (R$ 244 milhões). Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.
No total, a Seleção Brasileira convocada por Carlo Ancelotti tem um valor de mercado de 1,07 bilhão de euros, o que equivale a R$ 6,69 bilhões na cotação atual. Considerando os 26 nomes chamados pelo técnico italiano, a cifra média de cada jogador do Brasil é de 41,15 milhões de euros, ou R$ 257 milhões.
Veja valor da convocação de Ancelotti
Goleiros
- Ederson - 18 milhões de euros (R$ 112,57 milhões)
- Bento - 11 milhões de euros (R$ 68,79 milhões)
- Hugo Souza - 10 milhões de euros (R$ 62,54 milhões)
Laterais
- Caio Henrique - 15 milhões de euros (R$ 93,81 milhões)
- Douglas Santos - 9 milhões de euros (R$ 56,29 milhões)
- Wanderson - 20 milhões de euros (R$ 125,08 milhões)
- Wesley - 20 milhões de euros (R$ 125,08 milhões)
- Carlos Augusto - 26 milhões de euros (R$ 162,60 milhões)
Zagueiros
- Gabriel Magalhães - 75 milhões de euros (R$ 469,05 milhões)
- Éder Militão - 30 milhões de euros (R$ 187,62 milhões)
- Lucas Beraldo - 25 milhões de euros (R$ 156,35 milhões)
- Fabrício Bruno - 10 milhões de euros (R$ 62,54 milhões)
Meio-campistas
- Bruno Guimarães - 80 milhões de euros (R$ 500,32 milhões)
- André - 28 milhões de euros (R$ 175,11 milhões)
- Casemiro - 10 milhões de euros (R$ 62,54 milhões)
- João Gomes - 40 milhões de euros (R$ 250,16 milhões)
- Joelinton - 35 milhões de euros (R$ 218,89 milhões)
- Lucas Paquetá - 28 milhões de euros (R$ 175,11 milhões)
Atacantes
- Vinicius Jr - 170 milhões de euros (R$ 1,063 bilhão)
- Gabriel Martinelli - 55 milhões de euros (R$ 343,97 milhões)
- Rodrygo - 90 milhões de euros (R$ 562,86 milhões)
- Estêvão - 60 milhões de euros (R$ 375,24 milhões)
- Luiz Henrique - 25 milhões de euros (R$ 156,35 milhões)
- Matheus Cunha - 60 milhões de euros (R$ 375,24 milhões)
- Richarlison - 20 milhões de euros (R$ 125,08 milhões)
- Igor Jesus - 15 milhões de euros (R$ 93,81 milhões)
