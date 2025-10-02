Saiba a partida que fez Igor Jesus ser convocado por Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira
Atacante volta a jogar pela Seleção após deixar boa impressão em 2024
O técnico Carlo Ancelotti anunciou, na tarde de quarta-feira (1), a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, válidos pela Data Fifa de outubro. Um nome chama atenção dos torcedores, especialmente por se tratar de uma convocação inédita sob o comando do italiano: Igor Jesus, do Nottingham Forest, na lista. A escolha pode ser justificada por uma atuação específica do jogador, acompanhada de perto por Carletto.
O jogo em questão foi o confronto entre Real Betis e Forest, realizado em 24 de setembro, que despertou grande interesse entre os fãs do futebol internacional, sobretudo pela presença de jogadores brasileiros em campo. A partida, inclusive, foi acompanhada presencialmente por membros da comissão técnica de Ancelotti. Desde 13 de setembro, o Departamento da Seleção monitorava de forma sistemática partidas no Brasil e no exterior, com foco na avaliação de atletas elegíveis para futuras convocações, especialmente na lista anunciada nesta semana.
Como foi a partida? ⚽
O Betis abriu o placar com Cédric Bakambu aos 15 minutos do primeiro tempo, mas o ex-Botafogo empatou três minutos depois, ao receber passe de Morgan Gibbs-White e empurrar para o gol livre na pequena área. Cinco minutos depois, Douglas Luiz cobrou escanteio com precisão, permitindo que Jesus cabeceasse e virasse o placar parcial da primeira etapa. Foram os primeiros gols do Forest em uma competição continental após 30 anos de ausência em torneios do escalão continental.
No entanto, outro brasileiro decidiu o resultado da partida: Antony, que conquistou um empate heroico após a equipe estar em desvantagem no placar. O gol de igualdade foi marcado pelo camisa 7, que recebeu um passe preciso de Marc Roca pelo lado esquerdo, à meia altura, e finalizou com categoria de perna direita no canto do goleiro adversário.
⚽ Igor Jesus 🤝 Nottingham Forest 🌳
Dois jogos como titular e quatro gols marcados: Igor Jesus tem aproveitado as oportunidades desde sua chegada a Nottingham, especialmente após a chegada do técnico Ange Postecoglou. Contudo, junto com o desempenho positivo, o centroavante gerou uma concorrência direta com o ícone Chris Wood, autor de 20 gols na última edição da Premier League. O Forest foi uma das sensações da competição, terminando em sétimo lugar sob o comando de Nuno Espírito Santo, com uma equipe marcada pela velocidade nas transições e contra-ataques. Agora, sob a direção de Postecoglou, o clube planeja mudar radicalmente sua estratégia, focando em construções ofensivas mais trabalhadas a partir da posse de bola, o que pode favorecer Jesus a longo prazo, por seu maior refinamento técnico em comparação ao neozelandês.
Nesse sentido, Igor volta a ganhar espaço na Seleção por apresentar características particulares valorizadas na formação brasileira: alto, forte, com capacidade para atuar como pivô na construção ofensiva ou em tabelas, além de ser ágil para explorar os espaços. Aliás, o jogador foi convocado pela primeira vez ainda sob o comando do técnico Dorival Júnior, em novembro de 2024, tendo marcado um gol em quatro partidas no total pela Canarinho.
Com Igor Jesus entre os relacionados, o Nottingham Forest enfrenta o Midtjylland, da Dinamarca, nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de liga da Europa League 2025/26. O jogo acontece no City Ground, na Inglaterra.
