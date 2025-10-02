O técnico Carlo Ancelotti anunciou, na tarde de quarta-feira (1), a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, válidos pela Data Fifa de outubro. Um nome chama atenção dos torcedores, especialmente por se tratar de uma convocação inédita sob o comando do italiano: Igor Jesus, do Nottingham Forest, na lista. A escolha pode ser justificada por uma atuação específica do jogador, acompanhada de perto por Carletto.

O jogo em questão foi o confronto entre Real Betis e Forest, realizado em 24 de setembro, que despertou grande interesse entre os fãs do futebol internacional, sobretudo pela presença de jogadores brasileiros em campo. A partida, inclusive, foi acompanhada presencialmente por membros da comissão técnica de Ancelotti. Desde 13 de setembro, o Departamento da Seleção monitorava de forma sistemática partidas no Brasil e no exterior, com foco na avaliação de atletas elegíveis para futuras convocações, especialmente na lista anunciada nesta semana.

Como foi a partida? ⚽

O Betis abriu o placar com Cédric Bakambu aos 15 minutos do primeiro tempo, mas o ex-Botafogo empatou três minutos depois, ao receber passe de Morgan Gibbs-White e empurrar para o gol livre na pequena área. Cinco minutos depois, Douglas Luiz cobrou escanteio com precisão, permitindo que Jesus cabeceasse e virasse o placar parcial da primeira etapa. Foram os primeiros gols do Forest em uma competição continental após 30 anos de ausência em torneios do escalão continental.

No entanto, outro brasileiro decidiu o resultado da partida: Antony, que conquistou um empate heroico após a equipe estar em desvantagem no placar. O gol de igualdade foi marcado pelo camisa 7, que recebeu um passe preciso de Marc Roca pelo lado esquerdo, à meia altura, e finalizou com categoria de perna direita no canto do goleiro adversário.

⚽ Igor Jesus 🤝 Nottingham Forest 🌳

Dois jogos como titular e quatro gols marcados: Igor Jesus tem aproveitado as oportunidades desde sua chegada a Nottingham, especialmente após a chegada do técnico Ange Postecoglou. Contudo, junto com o desempenho positivo, o centroavante gerou uma concorrência direta com o ícone Chris Wood, autor de 20 gols na última edição da Premier League. O Forest foi uma das sensações da competição, terminando em sétimo lugar sob o comando de Nuno Espírito Santo, com uma equipe marcada pela velocidade nas transições e contra-ataques. Agora, sob a direção de Postecoglou, o clube planeja mudar radicalmente sua estratégia, focando em construções ofensivas mais trabalhadas a partir da posse de bola, o que pode favorecer Jesus a longo prazo, por seu maior refinamento técnico em comparação ao neozelandês.

Nesse sentido, Igor volta a ganhar espaço na Seleção por apresentar características particulares valorizadas na formação brasileira: alto, forte, com capacidade para atuar como pivô na construção ofensiva ou em tabelas, além de ser ágil para explorar os espaços. Aliás, o jogador foi convocado pela primeira vez ainda sob o comando do técnico Dorival Júnior, em novembro de 2024, tendo marcado um gol em quatro partidas no total pela Canarinho.

Igor Jesus durante treino da Seleção Brasileira, sob olhares de Dorival Júnior (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Com Igor Jesus entre os relacionados, o Nottingham Forest enfrenta o Midtjylland, da Dinamarca, nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de liga da Europa League 2025/26. O jogo acontece no City Ground, na Inglaterra.