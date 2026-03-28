Léo Pereira analisa estreia pela Seleção e vê 'detalhe' em gol de Mbappé

Convocado para a última Data Fifa antes da lista para a Copa do Mundo, o zagueiro Léo Pereira tenta mostrar para Carlo Ancelotti que merece uma vaga entre os 26 que vão ao Mundial. Com o corte de Gabriel Magalhães e a opção da comissão técnica em poupar Marquinhos, a vaga de titular contra a França caiu no colo do zagueiro do Flamengo. E ele pôde ver como o nível sobe um pouco quando se enfrenta a atual vice-campeã do mundo.

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— O lance do gol foi um momento muito rápido, diante de um dos maiores jogadores da atualidade, um dos maiores também em questão de velocidade. Foi um momento ali muito, muito rápido. Acredito que o nível em que os jogadores da França se encontram hoje é bem alto, e deu para sentir isso dentro de campo em alguns momentos. Ali é questão de detalhe. Acho que a gente poderia ter feito melhor, de repente com um movimento corporal melhor ou estando um pouco mais fechados, eu e o Bremer. Mas, infelizmente, aconteceu esse lance, e a gente sabe que qualquer detalhe que a gente dê para esses jogadores de frente, que são fatais, pode decidir, e foi assim. Agora é corrigir esse detalhe, o detalhe de onde saiu o gol da França. A gente tem que corrigir, porque ainda tem muita coisa pela frente — afirmou o defensor, em entrevista coletiva neste sábado.

Marquinhos, poupado diante da França, treinou normalmente com os companheiros e está de volta ao time. Agora, resta saber quem será o parceiro de zaga do jogador do PSG.

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— Desde quando eu vim para cá, já sabia dessa possibilidade de ter minutos. Não foi nenhuma surpresa. Eu tinha em mente que poderia jogar algum dos dois jogos. Veio no primeiro e independentemente de quem estiver em campo, todos vão fazer o melhor pela Seleção. Com certeza quero sempre estar jogando e fazendo o melhor por essa camisa e pelos meus companheiros. Não foi a estreia dos sonhos, mas estou tranquilo e vou seguir trabalhando — analisou Léo Pereira.

Léo Pereira e Rabiot durante Brasil x França (Foto: Franck Fife / AFP)

Estreante com a camisa da Seleção Brasileira, Léo Pereira não escondeu a felicidade por estar na convocação na atual Data-Fifa.

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— Fiquei feliz no vestiário, com a camisa de aquecimento, o primeiro contato… Estou tentando aproveitar ao máximo. É valioso demais e para poucos. Desde que cheguei ao quarto e vi o material de treino, fiz questão de filmar para mostrar aos meus filhos, meus netos. É uma felicidade que não cabe no peito. Consegui cantar o hino, era um momento que eu queria e esperava muito. O sonho de todo atleta brasileiro é representar o nosso povo, o nosso país. Com a idade e a mentalidade que tenho hoje, consigo visualizar cada momento como se fosse único, e é único — resumiu.

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O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (31), quando enfrenta a Croácia, às 21h (horário de Brasília), no último amistoso antes da divulgação dos convocados para a Copa, em 18 de maio.