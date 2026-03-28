Igor Thiago valoriza estreia na Seleção e sonha com vaga na Copa

Igor Thiago, do Brentford-ING, curte ao mesmo tempo sua primeira convocação para a Seleção Brasileira enquanto mantém o sonho por uma vaga na lista para a Copa do Mundo. Embora tenha sido um dos últimos a chegar à Seleção, o centroavante acredita que tem o fator necessário para vencer a disputa no setor mais concorrido da equipe de Carlo Ancelotti.

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— Fazendo uma autocrítica do meu jogo, acho que fiz uma boa partida, entrei bem, com aquilo que o professor pediu para fazer dentro de campo. Pressionar, dentro da área, acho que fiz bem o meu papel. No segundo tempo a gente foi mais agressivo contra a França. Acho que fui bem — analisou o atacante.

Igor Thiago falou que a marcação pressão é um dos pedidos constantes que Ancelotti faz para os atacantes da Seleção.

— O que ele pede é para a gente ser mais agressivo. Quando ele falou comigo ele queria que eu fosse mais agressivo, atacasse mais. Consigo entregar isso também, no meu estilo de jogo. Incomodar mais a zaga adversária, na profundidade. Ele pede esse posicionamento físico dentro da área. Eu acho que eu posso entregar isso — afirmou.

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O jogador do Brentford falou sobre a alegria de ter sido convocado pela primeira vez e como ele tem aproveitado o ambiente da Seleção.

— É a maior realização da minha vida poder vestir essa camisa, ver meu nome na camisa da Seleção. É algo que só vivia isso em sonhos e graças a Deus se tornou realidade. Poder estar aqui, dividindo o vestiário com grandes jogadores. É uma inspiração ver eles no dia a dia.

Igor Thiago em ação no jogo contra a França (Foto: Franck Fife / AFP)

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Fã de Ronaldo, Igor Thiago projetou como seria repetir os passos do "Fenômeno".

— Minha inspiração sempre foi o Ronaldo. Grande jogador. Não tive a oportunidade de ver ele jogando, mas vi alguns vídeos dele jogando. Poder estar aqui, poder vestir essa camisa, acho que é sensacional para mim. Espero poder dar muitas alegrias para os brasileiros, como ele deu para nós — completou o jogador.

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O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (31), quando enfrenta a Croácia, às 21h (horário de Brasília), no último amistoso antes da divulgação dos convocados para a Copa, em 18 de maio.