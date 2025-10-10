Leitores do Lance! elegem melhor em campo na vitória da Seleção; veja

A Seleção Brasileira brilhou na manhã desta sexta-feira (10), em Seul, e goleou a Coreia do Sul pelo placar de 5 a 0 em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Os leitores do Lance! elegeram quem foi o craque do jogo. Para a grande maioria, o jovem Estêvão foi o melhor em campo.

O jogador foi eleito pelos torcedores em enquete no canal oficial do Lance! no WhatsApp com ampla diferença em relação a Rodrygo, segundo colocado. Estêvão teve 56,2 % dos votos — dados extraídos às 12h46 (de Brasília) — já o atacante do Real Madrid recebeu cerca de 23%.

No confronto, o atacante do Chelsea marcou dois gols, aos 13 do primeiro tempo e dois minutos do segundo. Estêvão tornou-se o artilheiro da Seleção sob o comando de Carlo Ancelotti, com três gols marcados — o primeiro foi anotado na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, no dia 4 se setembro.

Estêvão comemorando gol pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Além de Estêvão e Rodrygo, Vini Jr, Matheus Cunha, Bruno Guimarães e Casemiro também receberam votos. O camisa 7 do Real Madrid teve menos de 10% da preferência do público, enquanto os demais receberam menos de 5% dos votos.

Veja como ficou a votação do L!

Estêvão - 56,2%

Rodrygo - 23%

Vini Jr - 9,5%

Matheus Cunha - 3,7%

Bruno Guimarães - 3,7%

Casemiro - 3,7%

*Última atualização 12h46 (de Brasília)

Seleção Brasileira ajuste elenco para a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), para o amistoso contra o Japão. Carlo Ancelotti, aos poucos, vai definindo o grupo que jogará a próxima Copa do Mundo.

Carlo Ancelotti promove os últimos testes na Amarelinha para fechar o grupo que viajará para o Mundial, a ser realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. Ante de finalizar o calendário de 2025, a CBF ainda fechou amistosos contra Senegal e Tunísia, que serão disputados na Data Fida de 10 a 18 de novembro.