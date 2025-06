Exclusivo: Hugo Souza elogia visão de Ancelotti e pede atenção ao futebol brasileiro

A presença de Hugo Souza na primeira lista de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira surpreendeu muitos torcedores. O goleiro Corinthians voltou a ser convocado após quase sete anos, quando, mesmo nas categorias de base do Flamengo, foi chamado por Tite para integrar o elenco nos amistosos contra EUA e El Salvador.

O técnico italiano fará a sua estreia na Seleção nos confrontos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao Lance!, Hugo Souza valorizou o olhar do treinador para os atletas que atuam no futebol brasileiro.

— Eu fico feliz porque agora temos um treinador que é um dos melhores da história na Seleção, é um cara europeu também, é italiano, e eu fico feliz porque mesmo ele sendo europeu está olhando para cá, óbvio, com a ajuda da comissão da CBF que faz todo trabalho de monitoramento, mas eu fico feliz por ele olhar para cá, entender mais do futebol brasileiro, saber do nível que tem aqui de jogadores — falou.

O treinador convocou sete jogadores que atuam no Brasil. Cinco do Flamengo (Alex Sandro, Danilo, Léo Ortiz, Wesley e Gerson), um do Corinthians (Hugo Souza), e um do Palmeiras (Estêvão). O goleiro do Timão destacou a qualidade dos atletas que atuam no futebol nacional.

— Claro que as ligas europeias têm um altíssimo nível, quando a gente fala de Premier League eleva o nível, mas aqui também tem jogadores que merecem oportunidades, espero que eles continuem olhando para cá, principalmente os jogos do Corinthians para assistir o Hugo — completou.

Programação

O primeiro treinamento foi realizado nesta segunda-feira (1), no CT Dr. Joaquim Grava, do Corinthians. O Brasil enfrenta o Equador na quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), em Guayaquil. Na semana seguinte, a Seleção encara o Paraguai na terça-feira (10), às 21h45, na Neo Química Arena.