São Paulo acerta venda milionária de promessa de Cotia

O São Paulo acertou a negociação de Angelo, lateral-direito de 16 anos, ao Strasbourg, da França. O jogador deve começar a defender a equipe quando completar 18 anos.

De acordo com informações antecipadas pelo "ge", a venda foi acertada por 5 milhões de euros (R$32 milhões, na cotação atual), além de 2 milhões de euros (R$12,8 milhões na cotação atual) em metas. O Lance! apurou que Angelo tem um dos maiores contratos da base, novembro de 2027.

O Tricolor deve ficar com 12% dos direitos econômicos de Angelo e começar a receber as primeiras parcelas em breve. Na mira do profissional, começou a integrar alguns treinos no CT da Barra Funda nas últimas semanas.

(Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Angelo tem posto de promessa desde jovem

O Lance! apurou que Angelo é visto com posto de promessa desde muito jovem. Isso justificaria o porquê de ter um dos maiores contratos da base. Inclusive, a ideia é que ele suba para o profissional em breve. Além da proposta do Strasbourg, Angelo estava na mira da Europa há algum tempo.

Do lado do Tricolor, o time sempre apostou bastante no potencial do atleta e sabia que seria um grande ativo no futuro.

Em abril, quando esteve com a Seleção Sub-17, foi titular em todos os jogos e autor do gol de empate na final contra a Colômbia, que levou a decisão para os pênaltis — e garantiu posteriormente o título ao Brasil.