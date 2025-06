Campeões da Champions League se apresentam à Seleção Brasileira

No primeiro dia de atividades da Seleção Brasileira, visando os duelos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti ainda não contou com todo o elenco no trabalho realizado em campo.

Na noite desta segunda-feira (02), os zagueiros Marquinhos e Beraldo, do Paris Saint-Germain, se apresentaram à concentração da Seleção, em São Paulo. A dupla atuou junta em 28 partidas pelo clube francês nesta temporada.

Marquinhos e Beraldo se apresentam à Seleção Brasileira em São Paulo. (Foto: Divulgação/ CBF)

Os jogadores do PSG conquistaram a Liga dos Campeões pela primeira vez no último sábado (31), em Munique. A equipe parisiense goleou a Inter de Milão por 5 a 0, levantando o troféu inédito com uma vitória histórica.

Marquinhos foi apenas o segundo brasileiro da história a erguer a taça como capitão de uma equipe campeã da Champions. O primeiro foi o lateral-esquerdo Marcelo, campeão com o Real Madrid na temporada 2021/22. Revelado pelo Corinthians, Marquinhos participou de 16 dos 17 jogos do PSG na campanha do título. Desfalcou apenas o jogo de ida das quartas de final, contra o Aston Villa, por suspensão.

Cria do São Paulo, o zagueiro Beraldo está em sua segunda temporada no Paris Saint-Germain e não entrou em campo na grande final. Ele foi utilizado em quatro dos 17 jogos da campanha. Esse foi o sétimo título conquistado pelo brasileiro desde que chegou ao clube francês. Aos 21 anos, o defensor já soma três partidas sob o comando de Dorival Júnior na Seleção Brasileira.

O que vem pela frente:

A Seleção Brasileira tem dois compromissos pela frente: contra o Equador e o Paraguai, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

O primeiro jogo acontecerá em Guayaquil, na próxima quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Monumental. Já o duelo seguinte é diante do Paraguai, na terça-feira da semana que vem (10), às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

O treino desta terça-feira (03) está marcado para às 11h (de Brasília), no CT Joaquim Grava. Os jogadores Alexasandro e Marquinhos vão participar de uma entrevista coletiva com a imprensa credenciada.