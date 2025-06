Brasil no top 5: veja as seleções mais valiosas da Data Fifa

A Data Fifa desta semana movimenta o calendário do futebol mundial com amistosos e partidas oficiais. Neste período, clubes são obrigados a liberar seus jogadores para defenderem as seleções nacionais. Entre as equipes que mais se destacam neste cenário está o Brasil, que figura entre as seleções mais valiosas do mundo, segundo dados do site Transfermarkt.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O ranking é liderado pela Inglaterra, com um valor de mercado impressionante de € 1,41 bilhão (equivalente a R$ 9,15 bilhões, na cotação de R$ 6,49). Na sequência aparecem Espanha (€ 1,30 bilhão), França (€ 1,25 bilhão) e, na quarta posição, o Brasil, com um elenco avaliado em € 931,60 milhões, cerca de R$ 6,05 bilhões. Fechando o top 5 está Portugal, com € 924 milhões (R$ 5,99 bilhões).

🇧🇷 Brasil encara desafios importantes nas Eliminatórias

O Brasil chega a esta Data Fifa ocupando a quarta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, com 21 pontos. A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Equador, nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), em Guayaquil, e depois recebe o Paraguai no dia 10, às 21h45, na NeoQuímica Arena, em São Paulo.

continua após a publicidade

Apesar de ter um elenco com um valor expressivo, a Seleção busca retomar a confiança após resultados irregulares na competição.

💰 Ranking das seleções mais valiosas da Data Fifa

Confira o valor de mercado das 20 seleções mais valiosas nesta Data Fifa, com valores convertidos para o real:

Posição Seleção Valor (€) Valor (R$) 1º Inglaterra € 1,41 bi R$ 9,15 bi 2º Espanha € 1,30 bi R$ 8,43 bi 3º França € 1,25 bi R$ 8,11 bi 4º Brasil € 931,60 mi R$ 6,05 bi 5º Portugal € 924 mi R$ 5,99 bi 6º Itália € 849,50 mi R$ 5,51 bi 7º Argentina € 751 mi R$ 4,87 bi 8º Holanda € 728,50 mi R$ 4,73 bi 9º Alemanha € 653 mi R$ 4,24 bi 10º Bélgica € 530,40 mi R$ 3,44 bi 11º Suécia € 519,30 mi R$ 3,37 bi 12º Noruega € 500,50 mi R$ 3,25 bi 13º Uruguai € 436,80 mi R$ 2,83 bi 14º Dinamarca € 389,55 mi R$ 2,53 bi 15º Marrocos € 351,05 mi R$ 2,28 bi 16º Croácia € 316,30 mi R$ 2,05 bi 17º Colômbia € 314,50 mi R$ 2,04 bi 18º Equador € 309,80 mi R$ 2,01 bi 19º Turquia € 302 mi R$ 1,96 bi 20º Japão € 280,03 mi R$ 1,82 bi

⚽️ A força do futebol sul-americano

Além do Brasil, outras seleções da CONMEBOL marcam presença na lista: Argentina (7º), Uruguai (13º), Colômbia (17º) e Equador (18º). O destaque europeu permanece, com 14 das 20 seleções mais valiosas pertencendo à UEFA.

O futebol africano aparece com Marrocos, que impressionou na última Copa do Mundo, enquanto a Ásia está representada pelo Japão, com elenco avaliado em mais de R$ 1,8 bilhão.

continua após a publicidade

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.