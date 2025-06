Lesões, retornos e foco no Brasileiro: o que o São Paulo espera da Data Fifa?

O São Paulo terá quase onze dias para se preparar nesta Data Fifa visando o jogo contra o Vasco pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no dia 12 de junho, no Morumbis. Depois, os times entram em mais uma pausa, desta vez por conta do Mundial de Clubes da Fifa, retornando somente em julho.

Estes dias podem ser decisivos para o Tricolor Paulista. De recuperação de lesionados até ajustes, o jogo pode ser essencial para trazer tranquilidade ao São Paulo na pausa que acontece entre junho e julho. A equipe carioca disputa os playoffs da Sul-Americana antes do confronto e chega ao duelo como adversário direto na briga contra a zona de rebaixamento.

Um tropeço pode colocar o Tricolor ainda mais pressionado na tabela e, dependendo dos resultados da rodada, até mesmo dentro da zona de rebaixamento durante a paralisação do calendário.

Marcos Antonio foi apontado como um possível retorno (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Recuperação de lesionados

O São Paulo lida com um grande problema no departamento médico. Após a partida contra o Bahia, Maxi Cuberas falou sobre a possibilidade de retorno de jogadores lesionados e sobre um possível alívio no departamento médico durante esse período.

Atualmente, o Tricolor entende que não pode forçar retornos. Cada jogador volta somente dentro do prazo médico estabelecido. Ao todo, são oito problemas. Alguns deles, como Ferreirinha e Lucas Moura com a certeza que só retornam após o Mundial. Entre uma das voltas mais prováveis nesta Data Fifa, Marcos Antonio foi citado por Cuberas.

continua após a publicidade

— Pelos tempos e pela evolução de cada jogador, o mais próximo poderia ser o Marcos Antônio, caso o departamento médico o libere. Com os demais, precisamos ser mais cautelosos e, talvez, pensar no que vem pela frente — explicou o auxiliar de Zubeldía.

No mais, existe a expectativa que este retorno seja essencial para possíveis evoluções. O São Paulo, por enquanto, não conta com Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreira (lesão na fáscia plantar do pé esquerdo), Marcos Antônio (lesão na região posterior da coxa esquerda), Ruan (dores no joelho direito) e Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda).

São Paulo tem três convocados

O São Paulo terá a ausência de três jogadores neste período de preparação. Bobadilla (Paraguai), Ferraresi (Venezuela) e Matheus Alves (Sub-20) estão convocados e devem se apresentar com as respectivas seleções.

Recuperação no Brasileirão

A recuperação no Brasileirão é prioridade do São Paulo no momento. Classificado na Copa do Brasil e na Libertadores, deve ter estes compromissos somente em agosto. Agora, o foco é se recuperar no Brasileirão, algo que foi citado tanto pela comissão técnica em coletivas recentes quanto por jogadores do elenco tricolor.

Programação do São Paulo na Data Fifa

O elenco terá folga até quarta-feira. Na quarta, volta a treinar no CT da Barra Funda, a partir das 15h30 (de Brasília).