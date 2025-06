O Brasil está definido para encarar o Japão nesta segunda-feira (2), às 20h (horário de Brasília), no segundo amistoso preparatório para a Copa América. A bola rola no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

No primeiro duelo, na última sexta-feira (2), as brasileiras venceram por 3 a 1, com dois gols de Dudinha e outro de Kerolin. Para a partida desta segunda, Artur Elias continua promovendo mudanças no time titular, para testar novas formações.

O destaque é Marta, que inicia o jogo. A atacante começou no banco de reservas e entrou aos 25 minutos do segundo tempo no primeiro confronto, sendo ovacionada por torcedores. Agora, terá a chance de iniciar jogando, o que não acontecia desde os Jogos de Paris, em 2024.

O trio de ataque é formado por Kerolin, Adriana e Marta. No meio-campo, o treinador manteve o trio Angelina, Duda Sampaio e Dudinha. Já o setor defensivo teve mudanças, com Mariza e Thaís ganhando espaço.

Escalações confirmadas para amistoso feminino

BRASIL (Técnico: Arthur Elias):

Lorena; Mariza, Thaís, Isa Haas e Yasmim; Angelina, Duda Sampaio e Dudinha; Kerolin, Adriana e Marta.

JAPÃO (Técnico: Nils Nielsen):

Ayaka Yamashita; Kitagawa, Takahashi, Ishikawa, Koga; Momiki, Seike, Miura; Fujino, Tanaka, Matsukubo.

Confira as informações do jogo entre Brasil x Japão feminino

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X JAPÃO - AMISTOSO

📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de junho, às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista

✅ Arbitragem: árbitra Maria Laura Fortunato (ARG), assistente Gisela Trucco (ARG), Assistente VAR Maria Victoria Daza (COL) e observador VAR Eveliny de Almeida (BRA)

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado)