Luciano atinge marca histórica e entra para o Top 20 de artilheiros do São Paulo

Com o gol marcado contra o Bahia, na derrota por 2 a 1, Luciano atingiu um feito histórico e entrou para a lista dos 20 maiores artilheiros do São Paulo na história.

continua após a publicidade

De acordo com levantamentos do "Anotações Tricolores", o camisa 10 se igualou a Babá, artilheiro de 1960, com 94 gols. O atacante caminha para a marca de 100 gols pelo Tricolor, algo que foi apontado pelo próprio como uma das suas metas pelo clube do Morumbis.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Seja atuando como armador, avançando pelas pontas ou, quando necessário, sendo improvisado como centroavante — algo que foi mencionado pelo técnico Luis Zubeldía há algumas partidas —, Luciano tem mostrado uma versatilidade fundamental. Recentemente, também tem exercido papéis de liderança dentro do elenco.

continua após a publicidade

➡️Casares na final da Champions: entenda viagem à Europa e relação com Marinakis

Luciano busca o 100º gol pelo São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja o ranking completo dos maiores 20 artilheiros do São Paulo na história

1. Serginho Chulapa: 242 gols

2. Gino Orlando: 233 gols

3. Luis Fabiano: 212 gols

4. Teixeirinha: 189 gols

5. França: 182 gols

6. Luizinho: 173 gols

7. Müller: 160 gols

8. Leônidas: 144 gols

9. Maurinho: 136 gols

10. Rogério Ceni: 131 gols

11. Raí: 128 gols

12. Prado: 121 gols

13. Pedro Rocha: 119 gols

14. Careca: 115 gols

15. Dino Sani: 113 gols

16. Remo: 107 gols

17. Canhoteiro: 105 gols

18. Friedenreich e Renato: 102 gols

20. Babá e LUCIANO: 94 gols