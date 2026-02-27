Convocada para a Seleção Feminina principal, Thaís Lima, do Benfica, falou sobre o momento que vive na carreira. A goleira destacou que cada chamado para defender a Amarelinha tem um significado especial e reforça a convicção nas escolhas que fez ao longo do caminho.

Thaís é uma das maiores promessas recentes da posição. Formada no Benfica, passou por todas as categorias de base do clube e também da seleção de Portugal, onde atuou do sub-15 ao sub-19. A trajetória indicava um caminho natural para vestir a camisa portuguesa no futuro, sobretudo pela consistência demonstrada nas competições de base. Com dupla nacionalidade — pai brasileiro, mãe angolana com cidadania portuguesa —, ela mantinha portas abertas para ambos os países.

— É sempre um prazer ser chamada para defender a Seleção Brasileira, me sinto honrada todas as vezes. Cada vez que ouço meu nome na convocação tenho certeza de que minha decisão está valendo a pena e que todo o trabalho que eu faço no dia a dia está dando resultado — diz. Para ela, a convocação funciona como uma confirmação de que o esforço diário está sendo recompensado e de que está evoluindo na direção certa.

Thaís Lima: por que goleira de 17 anos foi convocada para a Seleção Brasileira principal?

Com a Copa do Mundo se aproximando e tendo o Brasil como sede, Thaís admite que o sonho começa a ganhar contornos ainda maiores. Ao mesmo tempo, mantém o discurso de pés no chão, consciente de que o processo exige constância.

— Estamos a pouco mais de um ano da Copa do Mundo aqui no Brasil e, claro, estou sonhando com uma vaga, mas sabemos que não tem nada definido. Vou seguir trabalhando aqui e no clube, mostrando o que tenho de melhor para merecer essa oportunidade — defende ela. A goleira deixa claro que encara a disputa por espaço com naturalidade e foco no desempenho.

Pensando na preparação da equipe, ela ressaltou o peso dos compromissos antes do Mundial. Na avaliação de Thaís, cada teste internacional será determinante para fortalecer o grupo.

— Esses amistosos vão ser muito importantes para nós. Quanto mais jogos disputados até a Copa, quanto mais pudermos nos testar até lá, melhor. Vamos enfrentar possíveis adversários, e jogos como esses podem fazer a diferença na nossa preparação — analisou. Nesta Data Fifa, o Brasil enfrenta Costa Rica, Venezuela e México.

Brasil contará com Thaís Lima, goleira que defendeu as seleções de base de Portugal. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Thaís também reforçou a confiança no elenco e no ambiente competitivo criado dentro da Seleção. Para a goleira, o grupo reúne talento e comprometimento suficientes para brigar em alto nível.

— Temos um grupo muito forte, competitivo e extremamente comprometido, então nossas expectativas são muito boas. Sabemos que somos capazes de grandes jogos e que temos esse compromisso ao vestir uma camisa tão pesada quanto essa, que traz uma responsabilidade enorme — finaliza.