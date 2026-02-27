Jaque Ribeiro está de volta à Seleção Brasileira para os primeiros compromissos de 2026. A atacante integra o grupo convocado para os amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México, sequência que marca o início da temporada da equipe nacional. O primeiro confronto será disputado nesta sexta-feira, dia 27 de fevereiro, às 22h (de Brasília), no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, diante da Costa Rica.

Natural de Guarulhos (SP), Jaque vive boa fase no Corinthians e chega à seleção embalada pelas participações recentes com a camisa alvinegra. Antes de se firmar no clube, a atacante passou por São Paulo, Portuguesa Santista e Santos.

Com passagens pelas categorias de base e também pela equipe principal da Seleção Brasileira, Jaque acumula experiência internacional e retorna ao grupo em um momento estratégico do calendário. Ela foi convocada pela ex-treinadora Pia Sundhage em agosto de 2022 para um amistoso contra a África do Sul.

Ao comentar a convocação, a atacante destacou a importância pessoal e profissional de vestir novamente a camisa verde e amarela.

— Ser convocada novamente para a Seleção é uma alegria muito grande. Vestir a camisa do Brasil é uma honra e representa o reconhecimento de todo o trabalho que venho fazendo no clube. Fico muito feliz por mais essa oportunidade. É um momento importante para a Seleção, já pensando nas próximas grandes competições, e poder fazer parte disso me dá ainda mais vontade de evoluir e crescer com a camisa do Brasil — afirmou ela.

Jaque, atacante do Corinthians, está de volta à Seleção. (Foto: Agência Corinthians)

Próximos compromissos da Seleção Feminina

Além do duelo contra a Costa Rica, o Brasil encara a Venezuela no dia 4 de março, às 18h (de Brasília), no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca. A equipe fecha a série diante do México, no dia 7 de março, às 20h (de Brasília), no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.