Luiz Henrique faz golaço decisivo pelo Zenit e mira convocação para a Seleção

Nome constante nas convocações para a Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti, Luiz Henrique decidiu na volta do Campeonato Russo após a parada de inverno. Nesta sexta-feira (27), o ex-Botafogo fez o gol da vitória do Zenit por 1 a 0 sobre o Baltika, fora de casa, resultado que colocou a equipe de São Petersburgo provisoriamente na liderança da temporada 2025/26. O atacante brasileiro foi decisivo mesmo atuando por apenas 29 minutos, mostrando poder de definição em um confronto equilibrado. Veja abaixo:

Com nota 8.2 no Sofascore, Luiz Henrique balançou as redes em sua única finalização no alvo, somando três tentativas ao todo e participando ativamente das ações ofensivas. Ao longo do jogo, registrou 29 ações com a bola, três dribles certos em cinco tentativas e sofreu uma falta.

Luiz Também mostrou eficiência na distribuição, com dez passes certos em 11 tentados (91% de aproveitamento) e 100% de acerto nos lançamentos, além de contribuir defensivamente com um desarme, dois cortes e três recuperações de bola.

— Primeiramente agradecer a Deus pelo gol, por ajudar a equipe a sair com a vitória. Foi uma vitória difícil. O time deles ataca e defende muito bem. Triunfo importante pra gente, agora é celebrar e seguir para os próximos desafios — comentou Luiz Henrique, em entrevista após a partida.

Luiz Henrique na Europa

Na temporada 2025/26, o atacante soma 18 partidas pelo Zenit, com três gols e duas assistências. O gol desta sexta-feira consolida o bom momento individual e mantém o brasileiro como peça relevante na briga pelo topo do futebol russo. O Zenit agora volta a campo na próxima terça-feira (3) pra duelar contra o Baltika novamente, mas agora pelas quartas de final da Copa da Rússia.

