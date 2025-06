A CBF iniciou nesta terça-feira (3) as vendas dos ingressos para o jogo entre Brasil x Paraguai, marcado para quinta-feira (10), às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os valores das entradas custam a partir de R$ 100 (meia-entrada) e chega a R$ 450.

A expectativa é grande para este duelo, já que marcará a estreia do técnico Carlo Ancelotti em território brasileiro. Os portões abrem a partir das 18h45 e é recomendado utilizar o transporte público para chegar ao evento. As informações sobre transporte estão disponíveis no site da arena.

Neste mesmo site, há a descrição dos itens proibidos de entrar no estádio, como mastros de bandeira e fogos de artifício. É importante destacar que a segurança pública não permite a entrada com uniforme de clubes de futebol. O torcedor deve ficar atento a essa restrição.

A Seleção Brasileira ocupa, atualmente, a quarta posição na tabela de classificação, com 21 pontos, 10 atrás da líder Argentina. Antes de enfrentar o Paraguai, no entanto, o Brasil encara o Equador, fora de casa, nesta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília).

Ancelotti em sua primeira convocação como técnico da Seleção Brasileira. (Foto: @rafaelribeirorio l CBF)

Confira os valores dos ingressos para Brasil x Paraguai: