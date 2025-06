Após polêmica, Rivaldo analisa ausência de Neymar na Seleção Brasileira

Rivaldo, pentacampeão com a Seleção Brasileira em 2002, analisou a ausência de Neymar na lista de atletas convocados para a próxima Data Fifa. O camisa 10 do Santos ficou de foora dos selecionados do técnico Carlo Ancelotti, que faz a estreia no comando do Brasil contra o Equador, na próxima quinta-feira (5), em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2025.

Em entrevista a casa de aposta "Betfair", o ex-jogador, que recentemente colecionou um atrito com Neymar, saiu em defesa do atacante. Para Rivaldo, Ancelotti acertou em não convocá-lo, mas destacou que o momento é de blindagem e recuperação física do camisa 10, que ainda sonha com a presença na próxima Copa do Mundo.

- Acho que, se o Neymar fosse convocado, todos iriam criticar o Ancelotti, dizendo que ele trouxe um jogador que mal joga desde a Copa do Mundo (Catar 2022). Estão pensando em proteger o jogador . O mais importante para o treinador é trazer os melhores atletas naquele momento. Acho que ele fez a coisa certa ao preservar o Neymar; ele tem que cuidar dele para que ele esteja 100% em forma - analisou o ex-jogador.

Seleção Brasileira sem Neymar

Com a ausência do camisa 10, Carlo Ancelotti selecionou outros sete atacantes. São eles: Antony (Betis), Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Vini Júnior (Real Madrid).

Estes vão ser os atletas de ataque a disposição da Seleção para os próximos compromisso da Data Fifa. Além da partida contra o Equador, o Brasil também enfrenta o Paraguai, na terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Atualmente, a equipe nacional ocupa quarta colocação das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2025. Com uma possível vitória nos dois confrontos, o Brasil poderá ter chances de garantir o acesso ao mundial. Vale destacar, que estes são os penúltimos compromissos antes do final do ano.