Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt revelou que tentou as contratações de Neymar e Cristiano Ronaldo para a disputa do Mundial de Clubes. O dirigente tricolor afirma ter proposto acordo ao Santos pelo camisa 10 e contava com a relação do craque com o técnico Renato Gaúcho para fechar negócio.

— Fiz tentativas, sim, de trazer jogadores grandiosos. Estou falando do Neymar. Quando eu trouxe Thiago Silva, Marcelo, Fred, você não escreve uma proposta do papel e envia. Você contacta para saber se o jogador tem desejo de vir para o clube. Se ele não tem um outro plano. Ele dando um sinal verde, você monta um projeto. Sendo muito honesto, o Renato Gaúcho é muito amigo do Neymar. Eu falei com ele, perguntei o que acha de trazer o Neymar. Ele achou ótimo, falou com Neymar. Ele foi gentil, elegante, e disse para falar com o pai. Antes, liguei para o presidente do Santos. Disse que queria autorização e ele falou que poderia ligar. O pai do Neymar foi muito gentil. Não fechou as portas, disse que gostaria de ouvir. A ideia era trazer para jogar o Mundial — disse Mário em entrevista ao podcast "Setor Sul", no YouTube.

O mandatário do Fluminense diz que a ideia não era ter Neymar caso o jogador deixe o Peixe ao fim do contrato, que se encerra em junho, e sim tê-lo apenas para a Copa do Mundo de Clubes. Contudo, segundo Mário, o meia-atacante usará o período para se recondicionar fisicamente.

— Seria uma coisa do Fluminense com o Santos. Se ele continuar no Santos, seria o momento que ele não iria jogar no Santos e estaria representando a gente no Mundial com o Fluminense. As diretorias são amigas. Ele ficou de pensar, de conversar com o presidente do Santos. Saiu uma notícia para ele caminhando para estender o contrato com o Santos. Até por ele ser santista, ele sabe que a situação do clube está difícil nesse momento. Ontem, no final da tarde, mostrou tudo que eu já achava do Neymar. No "facetime", ele foi de uma educação. Disse que ficou honrado, ficou lisonjeado, que seria um sonho jogar o Mundial, mas que o projeto de carreira seria usar esse mês para se condicionar. O projeto é usar a parada para se recondicionar — explicou o presidente do Tricolor.

Cristiano Ronaldo no Fluminense

Mário Bittencourt diz, ainda, que procurou os representantes de Cristiano Ronaldo a fim de formalizar uma proposta ao português. No entanto, o dirigente do Fluminense teria sido informado que o atacante não pretende jogar no Brasil.

— Falando novamente em ideia, em projeto, eu tenho uma relação, que não é próxima, mas eu ligo e me atende, que é o Jorge Mendes. Foi o empresário do Cristiano Ronaldo a vida inteira, hoje não é. O empresário do André também é muito amigo do Jorge. Falei com esse empresário para saber o que ele achava dessa possibilidade. É tudo projeto. Liguei para ele e queria saber se existe alguma possibilidade de o Cristiano Ronaldo jogar o Mundial de Clubes — contou Mário.

— Ele foi muito claro comigo e disse que não tem interesse nesse momento em jogar no futebol brasileiro. Falei que o Fluminense tem as cores da bandeira de Portugal, seria legal jogar no Brasil, seria um sonho para a nossa torcida. Dizer que a gente colocou proposta na mesa (não foi). Eu ouvi de alguns jogadores que o que está assustando é a preocupação com a violência do Rio de Janeiro. A questão do atleta do Flamengo, do Rossi, mexeu bastante com as famílias dos jogadores — completou.