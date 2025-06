O Pachuca, do México, está considerando a contratação de Neymar Jr. como reforço temporário para o Mundial de Clubes da FIFA 2025. A informação é do jornal Marca, do México, que aponta o atacante brasileiro como um dos nomes analisados pela diretoria para fortalecer o elenco no torneio internacional.

Segundo a publicação, ainda não há uma negociação formal em andamento, mas o interesse do clube é real. A ideia seria trazer Neymar, aproveitando o regulamento da competição que permite a inscrição de reforços temporários.

Neymar, atualmente no Santos, disputou 14 dos 27 jogos possíveis na temporada, com 3 gols e 3 assistências. Com histórico recente de lesões, o jogador pode estar buscando novos caminhos na carreira.

A possível chegada ao futebol mexicano acontece em um momento em que a Liga MX busca ampliar sua visibilidade internacional. O Pachuca, classificado para o Mundial por ter vencido a Champions Cup da Concacaf de 2024, quer montar um elenco competitivo para enfrentar clubes de outros continentes.

O clube ainda estuda os aspectos financeiros e logísticos da operação. Por enquanto, a contratação de Neymar segue como uma possibilidade em análise.

Confira os jogos do Pachuca no Mundial de Clubes

🌏 Pachuca (MEX) x RB Salzburg (AUT)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 – Grupo H)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium – Cincinnati, Ohio

🌏 Real Madrid (ESP) x Pachuca (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 – Grupo H)

📅 22 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🏟️ Bank of America Stadium – Charlotte, Carolina do Norte

🌏 Al Hilal (SAU) x Pachuca (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 – Grupo H)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ GEODIS Park – Nashville, Tennessee