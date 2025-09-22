Igor Serrote projeta Copa do Mundo Sub-20 da Seleção: ‘Mostrar bom futebol’

TERESÓPOLIS — Um dos destaques no título do Sul-Americano, no início do ano, o lateral-direito Igor Serrote, ex-Grêmio e atualmente no Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, sabe da importância de fazer uma boa Copa do Mundo Sub-20. O jogador, de 20 anos, falou sobre as expectativas para o torneio antes do treino desta segunda-feira (20), na Granja Comary, em Teresópolis.

— A gente sabe da grandeza e o que a camisa da Seleção Brasileira representa, então sabemos que precisamos ir focados. Claro, temos bastante bagagem, mas tem que estar bem preparado para mostrar um bom futebol para o Brasil.

(Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

O Brasil caiu no Grupo C, o chamado "grupo da morte", ao lado de três fortes equipes: México, Marrocos e Espanha, uma as favoritas ao título. Apesar da dificuldade, este pode ser um ponto positivo: superação em busca do caneco no Chile.

— Acho que é mais uma motivação para a gente, porque estamos mais perto de fazer história. Faz muito tempo que o Brasil não ganha essa competição, 14 anos, então é mais um entusiasmo para irmos mais focados, mais preparados.

Igor Serrote era uma das joias do Grêmio e foi negociado em julho com o Al-Jazira, em venda surpreendente na janela do meio do ano. O jovem, vivendo as primeira experiência no exterior, sabe do peso e dos holofotes durante a Copa do Mundo Sub-20.

A Seleção Brasileira Sub-20 fará sua estreia contra o México, no domingo (28), às 21h (de Brasília). Em seguida, a equipe de Ramon Menezes irá enfrentar os marroquinos, no dia 1º de outubro, no mesmo horário, e fechará contra os espanhóis, dia 4, às 18h. Os dois primeiros de cada grupo conquistarão a classificação, assim como os quatro melhores terceiros colocados.

— Claro que nós sempre temos os sonhos. É como o Ramon estava falando com a gente na reunião, que toda a comissão técnica vai estar de olho na gente. Cada um está muito ambicioso dentro de si, então é fazer um grande campeonato para usarmos as oportunidades.