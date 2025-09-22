TERESÓPOLIS — A Seleção Brasileira Sub-20 se apresentou nesta segunda-feira (22) na Granja Comary, em Teresópolis, para os dois últimos treinos antes do embarque para a Copa do Mundo da categoria. Antes da primeira atividade, o técnico Ramon Menezes concedeu entrevista coletiva e lamentou as ausências dos atletas não liberados pelos clubes.

Por não estar no calendário oficial da Fifa, os clubes não são obrigado a liberarem seus jogadores. Com isso, Ramon perdeu grande base de talentos da geração repleta de astros.

— Desde a minha chegada aqui em 2022, eu já sabia de toda a dificuldade enfrentada. A gente sempre enfrenta essa dificuldade, porque é uma competição que não é Data Fifa, e assim como todas essas competições, a base a gente sofre por peso em relação a eles. Eu gostaria de dizer muito, assim, desse grupo que foi convocado. Uma confiança muito grande nesses atletas que foram convocados e é passar toda a segurança, toda a confiança para esses atletas.

— Geração de Endrick, Estêvão, Roque, Vitor Reis, do próprio Rayan, que arrebentou ontem (no clássico com o Flamengo). Então assim, esses atletas consagrados a gente vê que não consegue mais trazer para a base. Eles passaram por aqui. Podemos lembrar. O Estêvão esteve na primeira convocação, em junho de 2024. Eles na equipe principal já nos deixa muito felizes.

Seleção com caminho difícil na Copa do Mundo

O Brasil caiu em uma chave complicada na competição, que será disputada no Chile, ao lado de México, Marrocos e da poderosa Espanha, uma das favoritas. A dificuldade foi destacada por Ramon, que não conseguiu manter a base do título Sul-Americano Sub-20, mas vale como ponto positivo para, na sua visão, deixar o nome marcado.

— Sempre a próxima competição é a competição mais importante, e essa competição é a competição das nossas vidas. E uma geração ela fica marcada por conquistas. Então essa geração ela pode deixar esse nome marcado aqui na história da CBF, por ter ganhado o Sul-Americano (no início do ano) e o Campeonato Mundial. Mas eu confio muito nesse grupo e expectativa está muito grande em relação à competição.

A Seleção Brasileira SUb-20 fará sua estreia contra o México, no domingo (28), às 21h (de Brasília). Em seguida, a equipe de Ramon Menezes irá enfrentar os marroquinos, no dia 1º de outubro, no mesmo horário, e fechará contra os espanhóis, dia 4, às 18h. Os dois primeiros de cada grupo conquistarão a classificação, assim como os quatro melhores terceiros colocados.

Veja mais respostas do técnico:

Desfalques de peso

— Vejo esses atletas em outro patamar, que tiverem uma situação diferente também. Hoje eles estão protagonistas nos seus clubes. Pode ter certeza que depois do Campeonato Mundial, vários atletas também vão se destacar. São atletas com muita qualidade, muita condição. E esse é o nosso trabalho. O trabalho que também é, gente, transmitir dos atletas o prazer que é de chegar na Seleção Brasileira.

Análise da chave

— México a gente já teve oportunidade de enfrentar duas vezes em 2024, com jogos em São Januário. Muito bem treinado, uma escola de defesa muito boa. Marrocos é um projeto que teve a seleção principal como destaque na base, tem crescido muito e tiveram oportunidade de maior preparação no país. Já a Espanha é um jogo de controle, com posse de bola, como foi aqui na final do Intercontinental entre Flamengo e Barcelona.