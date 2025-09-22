Ramon Menezes explica lesão de Nathan Fernandes, do Botafogo

TERESÓPOLIS — Técnico da Seleção Brasileira Sub-20, Ramon Menezes detalhou a lesão do atacante Nathan Fernandes, do Botafogo, durante a janela de preparação para a Copa do Mundo da categoria. O jogador perderá a competição após uma fratura no antebraço direito.

Nathan Fernandes foi exaltado por Ramon em entrevista coletiva neste segunda-feira (22), a Granja Comary, antes da atividade de preparação da equipe. O treinador lembrou sua importância na conquista do Sul-Americano, no início do ano, e como perdeu uma peça interessante no terço final.

— Foi em um treino de bola parada, ele pisou na bola e se lesionou Perdemos, assim, um jogador muito importante da geração. Esse menino, talvez, tenha sido há uns quatro anos um dos mais promissores da geração. As lesões atrapalharam muito. Ele fez um grande Sul-Americano, mas não conseguir terminar por causa de uma lesão. Sem dúvida nenhuma, se não estivesse lesionado, ele estaria aqui conosco — disse Ramon Menezes, em entrevista coletiva.

Ramon Menezes, técnico da Seleção Sub-20 (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Nathan desfalcará o Botafogo

Nathan Fernandes já passou por cirurgia e está sob acompanhamento do departamento médico do Glorioso. Como de praxe, o Alvinegro não informou o tempo de recuperação.

A Seleção Brasileira SUb-20 fará sua estreia na Copa do Mundo Sub-20 contra o México, no domingo (28), às 21h (de Brasília). Em seguida, a equipe de Ramon Menezes irá enfrentar os marroquinos, no dia 1º de outubro, no mesmo horário, e fechará contra os espanhóis, dia 4, às 18h. Os dois primeiros de cada grupo conquistarão a classificação, assim como os quatro melhores terceiros colocados.

