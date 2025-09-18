Palmeiras tem quatro convocados pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Sub-20; veja



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (18) a lista de convocados da Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa da Copa do Mundo da categoria. O Palmeiras tem quatro jogadores convocados, entre os 21 que estarão com a equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes na busca pelo hexacampeonato mundial entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile.

O lateral-direito Gilberto, os meio-campistas Coutinho e Erick Belé e o atacante Luighi são os representantes do Verdão nesta convocação. O Brasil está no Grupo C do torneio, ao lado de Espanha, Marrocos e México.

Gilberto, Coutinho, Erick Belé e Luighi foram campeões do Campeonato Brasileiro Sub-20 em agosto, superando o Red Bull Bragantino na final da competição. Depois de dois empates, as Crias da Academia derrotaram o adversário nos pênaltis, no Allianz Parque.

O Verdão liderou o ranking de clubes com mais atletas convocados para seleções brasileiras de base nos últimos oito anos. Ao longo de 2024, entre as categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20, o Palestra teve 17 atletas chamados para a Amarelinha.

Convocados do Palmeiras em 2025:

Até o momento, o Palmeiras já teve 21 atletas convocados para seleções brasileira de base em 2025, que contou com as convocações do goleiro Audo, dos zagueiros Ayslan e Ruan Pablo, do meio-campista Pedro Alcântara e do atacante Caio Matheus para o Sub-15, dos zagueiros Guilherme Lira e Luccas Ramon, do lateral-direito Matheus Gomes, dos laterais-esquerdos Derick e Thiago, dos meio-campistas Isaac Nicolas e Luis Pacheco e do atacante Eduardo para o Sub-17 e do goleiro Aranha, dos zagueiros Benedetti e Robson, do lateral-direito Gilberto, do lateral-esquerdo Arthur, dos meio-campistas Coutinho e Erick Belé e dos atacantes Luighi e Riquelme Fillipi para o Sub-20.

Confira o número de convocados do Palmeiras para seleções de base do Brasil por ano:

2017: 18 convocados;

2018: 29 convocados;

2019: 17 convocados;

2020: 13 convocados;

2021: 14 convocados;

2022: 13 convocados;

2023: 19 convocados;

2024: 17 convocados.