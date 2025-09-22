menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Além de Leandrinho, outro jogador do Vasco se apresenta para treinos da Seleção Sub-20

Ramon Rique foi chamado integrar a preparação da Seleção na Granja Comary

Ramon Rique - Vasco
imagem cameraRamon Rique com troféu do Carioca de 2024 (Foto: Reprodução/Instagram)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024Pedro Cobalea Neves
Setorista
Dia 22/09/2025
14:47
O Vasco terá dois representantes nos treinamentos da Seleção Brasileira Sub-20 nesta semana. Além de Leandrinho, que foi convocado oficialmente para a disputa da Copa do Mundo da categoria, o jovem Ramon Rique também se apresentou à equipe comandada por Ramon Menezes nesta segunda-feira (22).

Apesar de não estar na lista final para o Mundial, Rique foi chamado para participar dos treinos e ajudar na preparação da equipe nacional

➡️ Robert Renan poderá jogar contra o Bahia? Entenda o que diz o protocolo de concussão

Promessa da geração 2007

Ramon Rique é apontado como uma das grandes promessas da geração de 2007 no Vasco. Em fevereiro deste ano, o clube renovou seu contrato até dezembro de 2026, com cláusula de extensão até 2029. A multa rescisória é superior a R$ 230 milhões, evidenciando a aposta do clube no potencial do atleta.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Ramon Rique - Vasco
Ramon Rique chegando na Granja Comary (Foto: Reprodução/Instagram)

Atualmente, o meio-campista está integrado ao time Sub-20 do Vasco. Em 2025, já disputou 28 partidas, marcou dois gols e distribuiu duas assistências.

➡️ Fernando Diniz exalta atuação de zagueiro do Vasco: ‘Não perdeu um lance’

Leandrinho vai representar o Vasco no Mundial

Leandrinho, por sua vez, é um dos nomes de confiança do técnico Ramon Menezes e foi convocado oficialmente para representar o Brasil na Copa do Mundo Sub-20. Já Rayan, que é um dos destaques da equipe profissional do Vasco, não foi liberado pelo Gigante da Colina para se juntar ao grupo, porque o Vasco entende que seria um desfalque muito sentido e de difícil substituição para o treinador Fernando Diniz.

Rayan e Leandrinho pela Seleção Brasileira
Rayan e Leandrinho pela Seleção Brasileira (Foto: Staff Images/CBF)

➡️ Da base ao profissional: Rayan mantém a tradição de marcar contra o Flamengo

A estreia da Seleção será no próximo sábado, dia 28 de setembro, às 20h (horário de Brasília), contra o México. O torneio será disputado no Chile. O Brasil está no chamado "grupo da morte", que inclui além do México, as seleções de Marrocos e Espanha — adversários difíceis logo na fase de grupos.

