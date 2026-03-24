Hugo Souza se apresenta à Seleção para amistosos contra França e Croácia

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, se apresentou à Seleção Brasileira nesta terça-feira (24). O jogador foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da equipe contra França e Croácia, nos Estados Unidos.

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Hugo Souza vinha sendo convocado para a Seleção por Carlo Ancelotti nas primeiras quatro listas elaboradas pelo treinador. No ano passado, ele revelou que pretendia testar o goleiro para eventuais disputas de pênaltis em jogos do Brasil na Copa do Mundo. O jogador do Corinthians, porém, ficou de fora da convocação divulgada na segunda-feira (16).

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No entanto, Alisson, que esteve em campo na quarta-feira (18), quando o Liverpool goleou o Galatasaray por 4 a 0, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, sofreu uma lesão, o que obrigou a CBF a realizar a mudança na convocação.

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Sob o comando de Ancelotti, Hugo Souza foi titular da Seleção Brasileira em um único jogo: na derrota por 3 a 2 para o Japão, em partida disputada em Tóquio, em outubro do ano passado. Na ocasião, a atuação do goleiro recebeu críticas de torcedores.

Hugo na seleção brasileira:

1 jogo 3 gols sofridos 3 defesas 50% bolas defendidas 75% acerto no passe Nota Sofascore 6.00

Hugo Souza com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Calendário da Seleção Brasileira

O Brasil enfrenta a França na quinta-feira (26), às 17h, em Boston, em amistoso preparatório da Seleção Brasileira nos Estados Unidos. Após o duelo, a equipe seguirá para Orlando, onde encara a Croácia no dia 31, às 21h.

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Os confrontos marcam os últimos compromissos antes da convocação final para a Copa do Mundo, o que aumenta a importância de cada treino e partida para os jogadores que buscam um lugar na lista definitiva.

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