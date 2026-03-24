Conselho do Corinthians aprova afastamento de Romeu Tuma Júnior

O Conselho Deliberativo do Corinthians decidiu, em reunião realizada na noite de segunda-feira (24), pelo afastamento provisório de Romeu Tuma Júnior da presidência do órgão. O encontro foi convocado por Osmar Stabile, que justificou a medida ao apontar suposta interferência na condução administrativa.

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Com a decisão, o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Pantaleão, assume interinamente a função e passa a comandar o órgão responsável do clube.

Na votação, 115 conselheiros apoiaram o afastamento de Tuma, enquanto 15 se posicionaram contra. Ao todo, 137 participaram da sessão, e sete optaram pela abstenção

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Tuma permanecerá afastado até a conclusão da análise da Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians. O grupo abrirá um procedimento interno, com a escuta dos envolvidos, antes de elaborar um parecer que será submetido ao Conselho Deliberativo, responsável por definir a situação do dirigente.

Romeu Tuma, presidente afastado do Conselho Deliberativo do Corinthians (Foto: Guilherme Amaro)

Reunião quente no Corinthians

A reunião do Conselho do Corinthians voltou a ser cercada por discussões. O presidente do órgão, Romeu Tuma Júnior, não participou da sessão que analisou o próprio afastamento.

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Diante da ausência, o encontro realizado no anfiteatro do Parque São Jorge foi conduzido inicialmente por Maria Ângela Ocampos, primeira secretária do Conselho Deliberativo, que, em determinado momento, encerrou a reunião e explicou os motivos.

— Encerrei a reunião e eles não quiseram encerrar. Estão lá dentro conduzindo a reunião. Saí porque encerrei a reunião. A reunião está totalmente irregular, não está de acordo com o estatuto. Eu encerrei a reunião, eles não concordaram, e estou indo embora — disse Maria.

Mesmo com a decisão de Maria Ângela Ocampos, os conselheiros seguiram com a reunião e decidiram pelo afastamento de Romeu Tuma Júnior.

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