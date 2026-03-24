Memphis Depay é cortado de amistosos da Holanda após lesão no Corinthians

A seleção holandesa confirmou que o atacante Memphis Depay, do Corinthians, foi cortado dos dois amistosos da equipe por conta da lesão sofrida diante do Flamengo, no domingo (22), em partida pelo Campeonato Brasileiro.

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Diferentemente do que havia sido divulgado pelo Corinthians, a federação holandesa informou que Memphis sequer vai se apresentar à equipe comandada pelo técnico Ronald Koeman. A seleção também não convocará nenhum substituto para o camisa 10.

— Memphis Depay não se apresentará à concentração da seleção holandesa. O atacante brasileiro do Corinthians sofreu uma lesão no último domingo, durante a partida do seu clube contra o Flamengo, e está indisponível para os amistosos da Holanda contra a Noruega (Amsterdã, sexta-feira, 27 de março) e o Equador (Eindhoven, terça-feira, 31 de março) — disse em nota a Laranja Mecânica.

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Memphis foi titular e permaneceu em campo por cerca de 20 minutos no empate por 1 a 1 entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. No confronto, foi responsável por iniciar a jogada do gol de empate, marcado por Yuri Alberto após cruzamento de Matheus Bidu.

Memphis Depay foi submetido a exames de imagem com membros do departamento médico do Corinthians, que constataram um estiramento no músculo anterior da coxa direita, conforme divulgou o clube no fim da tarde desta segunda-feira (22).

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Memphis Depay em ação pela Holanda (Foto: Wojtek Raswanski/AFP)

Veja abaixo a nota completa divulgada pelo Corinthians:

Após sentir dores e ser substituído na partida do último domingo (22), diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Memphis Depay foi submetido a uma ressonância magnética nesta segunda-feira (23). O exame detectou um estiramento do músculo anterior da coxa direita.

Mesmo com a lesão, o atleta foi solicitado pela Seleção de Países Baixos para que inicie o tratamento com o staff médico da própria Real Associação Neerlandesa de Futebol.

Memphis já estava convocado para os amistosos diante de Noruega e Equador, nesta Data FIFA, e seguirá viagem para o país europeu.

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