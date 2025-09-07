EXCLUSIVO: Hugo Souza fala sobre sonho de Copa do Mundo e trabalho com Taffarel

Na Seleção Brasileira, Hugo Souza falou em entrevista exclusiva ao Lance! sobre o sonho de disputar uma Copa do Mundo e sobre o trabalho diário ao lado de Cláudio Taffarel, ídolo histórico da posição e hoje preparador de goleiros da equipe.

O jogador não esconde que vestir a camisa da Seleção é um objetivo de vida. Projetando o ciclo até 2026, Hugo destacou que o esforço e a dedicação têm sido constantes e que cada convocação é a prova de que está no caminho certo.

– Tenho que continuar trabalhando para que, se Deus quiser, ano que vem o sonho de estar na Copa do Mundo possa se realizar. O fato de ter sido chamado não uma, mas duas vezes seguidas, mostra que o meu trabalho está sendo feito da melhor forma – afirmou.

O goleiro ainda ressaltou que chegar à Seleção é a confirmação de todo o processo de sacrifícios e renúncias que enfrentou na carreira.

– Estar aqui já é uma resposta para tudo o que eu vivi lá atrás. Preciso continuar fazendo o que tenho feito: muita atividade, muito trabalho, entendendo que para estar aqui é muito difícil e exige se superar a cada dia – completou.

Trabalho com Taffarel

Além de Carlo Ancelotti, um dos pontos mais valorizados na Seleção Brasileira tem sido o trabalho de Cláudio Taffarel como preparador de goleiros. Em entrevista ao Lance!, Hugo Souza destacou a importância do ídolo na rotina da equipe, ressaltando que ele consegue transmitir confiança aos atletas. Para o goleiro, Taffarel reforça diariamente que a convocação é fruto do esforço e dedicação de cada jogador, fazendo com que todos se sintam à vontade e conscientes de que merecem estar na Seleção.

Hugo Souza está com a Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

- om toda a história que ele tem, a camisa da Seleção, a importância que ele tem para a história do futebol brasileiro. É um cara que é muito respeitado, mas, ao mesmo tempo, é um cara excepcional, que faz com que o nosso dia seja o mais leve e o mais feliz possível. É um cara alegre, feliz, que está sempre com um bom astral - disse.

- Além de ser quem ele é, a gente olha para ele com esse olhar de “Caraca, o Taffarel!”, e ele consegue deixar a gente muito à vontade, mostrar para a gente o quão bom a gente é, mostrar que a gente não está aqui à toa, mostrar que a Seleção é a confirmação de tudo o que a gente trabalhou para viver. É um prazer trabalhar no dia a dia com ele, trabalhar na Seleção com ele. Eu espero que a gente trabalhe juntos durante muitos anos. Tenho um carinho muito grande por ele - concluiu.