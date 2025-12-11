Ranking da Fifa passa por reformulação, e Seleção Feminina sobe uma posição
Seleção Brasileira ocupa 6ª colocação após vitória sobre Portugal
Após quatro meses de competições continentais e Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina, a Fifa divulgou o Ranking Mundial do Futebol Feminino atualizado, que passou por uma grande reformulação desde a última atualização. O Brasil, antes na 7ª posição, agora ocupa a 6ª colocação geral com 1993.077 pontos.
Campeã da Nations League, a Espanha segue na liderança com pontuação total de 2094,891. Ainda se tratando de Europa, a seleção espanhola superou a Alemanha, que foi a que mais subiu no ranking entre as dez melhores. Agora, as alemães ocupam a 3ª posição. Antes, estava na 5ª colocação. Entre as duas potências estão os Estados Unidos, que seguem na vice-liderança do Ranking Mundial Feminino.
As norte-americanas venceram a Itália em dois amistosos na última Data Fifa, mas perderam para Portugal em outubro. Inglaterra (4ª), Suécia (5ª), França (7ª), Japão (8ª), Coreia do Norte (9ª) e Canadá (10ª) completam o top-10 do ranking da Fifa.
Veja como está o top-10 do Ranking Mundial Feminino
|1
|Espanha
|2094.891
2
EUA
2057.583
3
Alemanha
2010.797
4
Inglaterra
2009.679
5
Suécia
1993.396
6
Brasil
1993.077
7
França
1992.605
8
Japão
1977.338
9
Coreia do Norte
1944.217
10
Canadá
1940.688
A Suécia foi uma das equipes mais afetadas, caindo duas colocações após a derrota para a Espanha na semifinal da Liga das Nações Feminina. Outras potências também perderam terreno: a França, em 7º lugar, recuou uma posição, assim como o Canadá, agora 10º.
Na direção oposta, duas seleções comemoraram avanços. O Brasil, país-sede da Copa do Mundo Feminina, subiu para o 6º lugar, ganhando uma posição. Já a Coreia do Norte avançou para a 9ª posição, também com uma ascensão de um posto.
Mais abaixo na classificação, três países de diferentes continentes protagonizaram as maiores ascensões desta edição. Nicarágua (96º lugar), Burkina Faso (118º) e Samoa Americana (137º) registraram saltos de 16 posições cada. Entre eles, a Samoa Americana teve o desempenho mais impressionante, conquistando vitórias expressivas sobre as Ilhas Cook e Tonga, acumulando mais de 63 pontos, o maior ganho registrado desde a última atualização do ranking.
No grupo das 50 primeiras colocadas, o maior declínio foi do Paraguai, que caiu cinco posições e agora ocupa o 46º lugar. Outras seleções também sofreram quedas significativas: Mali (85º) e Egito (101º) recuaram seis posições cada. A Índia (67º), os Camarões (70º) e as Ilhas Salomão (77º) também registraram perdas, caindo quatro posições cada uma.
Veja o Ranking Mundial da Fifa Feminino atualizado
- Espanha – 2094.891
- Estados Unidos – 2057.583
- Alemanha – 2010.797
- Inglaterra – 2009.679
- Suécia – 1993.396
- Brasil – 1993.077
- França – 1992.605
- Japão – 1977.338
- Coreia do Norte – 1944.217
- Canadá – 1940.688
- Países Baixos / Holanda – 1908.487
- Noruega – 1878.431
- Itália – 1875.713
- Dinamarca – 1857.409
- Austrália – 1840.096
- Islândia – 1807.774
- China – 1798.457
- Bélgica – 1788.436
- Áustria – 1781.626
- Colômbia – 1774.604
- Coreia do Sul – 1773.342
- Portugal – 1744.606
- Finlândia – 1735.580
- Polónia / Polônia – 1732.667
- Suíça – 1732.026
- Escócia – 1725.604
- República da Irlanda – 1724.849
- Rússia – 1712.182
- México – 1696.600
- Argentina – 1674.551
- Chéquia / República Tcheca – 1663.194
- País de Gales – 1659.897
- Sérvia – 1651.845
- Ucrânia – 1646.674
- Nova Zelândia – 1646.599
- Vietname / Vietnã – 1621.187
- Nigéria – 1607.063
- Eslovénia / Eslovênia – 1568.221
- Jamaica – 1544.540
- Taiwan / Taipé Chinês – 1542.109
- Filipinas – 1537.955
- Venezuela – 1523.769
- Costa Rica – 1521.514
- Irlanda do Norte – 1514.685
- Hungria – 1510.721
- Paraguai – 1507.698
- Chile – 1505.852
- Bielorrússia – 1496.533
- Usbequistão / Uzbequistão – 1494.564
- Haiti – 1493.389
- Eslováquia – 1487.999
- Roménia / Romênia – 1486.291
- Tailândia – 1479.539
- Myanmar / Birmânia – 1470.794
- África do Sul – 1458.733
- Panamá – 1458.631
- Uruguai – 1448.911
- Turquia – 1434.782
- Grécia – 1425.896
- Papua-Nova Guiné – 1420.053
- Croácia – 1414.285
- Gana – 1412.737
- Bósnia e Herzegovina – 1405.815
- Zâmbia – 1403.415
- Equador – 1399.548
- Marrocos – 1399.536
- Índia – 1389.344
- Irão / Irã – 1382.109
- Israel – 1380.455
- Camarões – 1353.123
- Albânia – 1348.533
- Costa do Marfim – 1339.045
- Argélia – 1322.267
- Azerbaijão – 1318.261
- Trinidad e Tobago – 1301.941
- Jordânia – 1297.824
- Ilhas Salomão – 1296.635
- Fiji – 1292.721
- Peru – 1290.970
- Porto Rico – 1290.652
- Senegal – 1289.670
- Hong Kong – 1277.348
- Guatemala – 1264.393
- Montenegro – 1263.720
- Mali – 1260.357
- El Salvador – 1253.286
- Samoa – 1251.465
- Malta – 1248.008
- Nepal – 1244.917
- Guiné Equatorial – 1231.031
- Malásia – 1222.166
- Kosovo – 1216.240
- Guiana – 1210.081
- Cuba – 1208.135
- Bulgária – 1203.237
- Nicarágua – 1203.093
- Guame / Guam – 1201.908
- Tunísia – 1197.497
- Vanuatu – 1194.885
- Nova Caledónia / Nova Caledônia – 1194.644
- Egito – 1193.877
- República Dominicana – 1189.403
- Lituânia – 1184.997
- Estónia / Estônia – 1181.175
- Indonésia – 1177.819
- Bolívia – 1177.708
- Letónia / Letônia – 1175.257
- Luxemburgo – 1173.209
- República Democrática do Congo – 1172.407
- Barém / Bahrein – 1169.301
- Ilhas Faroé – 1167.990
- Bangladesh – 1167.611
- Cazaquistão – 1166.836
- Laos – 1164.923
- Congo – 1161.033
- Tonga – 1152.534
- Camboja / Cambódia – 1146.281
- Burkina Faso – 1136.854
- Cabo Verde – 1132.674
- Emirados Árabes Unidos – 1132.146
- Tanzânia – 1129.900
- Geórgia – 1128.368
- Taiti – 1127.925
- Namíbia – 1113.663
- Suriname – 1104.917
- Palestina – 1102.886
- Chipre – 1102.370
- Honduras – 1102.347
- Zimbábue – 1101.440
- Líbano – 1100.946
- Ilhas Cook – 1099.763
- Moldávia – 1096.475
- Quénia / Quênia – 1094.063
- Togo – 1092.993
- Macedónia do Norte / Macedônia do Norte – 1086.598
- Gâmbia – 1082.469
- Samoa Americana – 1073.400
- Etiópia – 1068.119
- Benim – 1066.227
- São Cristóvão e Nevis – 1065.192
- Turquemenistão – 1063.882
- Quirguistão – 1062.409
- Bermudas – 1051.154
- Guiné – 1048.641
- República Centro-Africana – 1045.872
- Arménia / Armênia – 1038.863
- Botsuana – 1038.052
- Uganda – 1036.265
- Mongólia – 1035.675
- Gabão – 1028.737
- Serra Leoa – 1021.395
- Singapura – 1018.524
- Maláui / Maláwi – 1008.666
- Paquistão – 1007.241
- Angola – 990.800
- Chade – 985.547
- Timor-Leste – 965.348
- Tajiquistão – 950.202
- Santa Lúcia – 947.162
- Barbados – 934.330
- Arábia Saudita – 934.252
- Síria – 931.424
- Sri Lanka – 930.198
- São Vicente e Granadinas – 923.368
- Butão – 920.149
- Iraque – 910.493
- Maldivas – 908.712
- Dominica – 895.941
- Ruanda – 892.389
- Libéria – 882.367
- Grenada – 876.206
- Moçambique – 873.637
- Belize – 869.305
- Níger – 863.936
- Macau – 850.914
- Seicheles / Seychelles – 849.519
- Lesoto – 839.768
- Guiné-Bissau – 838.579
- Burundi – 822.099
- Curaçao – 820.019
- Antígua e Barbuda – 805.569
- Andorra – 803.560
- Ilhas Virgens Americanas – 796.479
- Essuatíni / Eswatini – 791.490
- Ilhas Caimão – 788.404
- Aruba – 766.070
- Líbia – 739.938
- Ilhas Virgens Britânicas – 735.873
- Gibraltar – 735.609
- Comores – 728.710
- Liechtenstein – 726.868
- Madagáscar – 694.470
- Anguila – 688.520
- Bahamas – 665.708
- Sudão do Sul – 650.080
- Ilhas Turcas e Caicos – 628.423
- Jibuti / Djibouti – 598.384
- Maurícia – 391.918
