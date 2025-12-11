menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Ranking da Fifa passa por reformulação, e Seleção Feminina sobe uma posição

Seleção Brasileira ocupa 6ª colocação após vitória sobre Portugal

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/12/2025
09:33
Seleção brasileira feminina no jogo com a Colômbia pela Copa América (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
imagem cameraSeleção brasileira feminina no jogo com a Colômbia pela Copa América (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
Após quatro meses de competições continentais e Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina, a Fifa divulgou o Ranking Mundial do Futebol Feminino atualizado, que passou por uma grande reformulação desde a última atualização. O Brasil, antes na 7ª posição, agora ocupa a 6ª colocação geral com 1993.077 pontos.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Campeã da Nations League, a Espanha segue na liderança com pontuação total de 2094,891. Ainda se tratando de Europa, a seleção espanhola superou a Alemanha, que foi a que mais subiu no ranking entre as dez melhores. Agora, as alemães ocupam a 3ª posição. Antes, estava na 5ª colocação. Entre as duas potências estão os Estados Unidos, que seguem na vice-liderança do Ranking Mundial Feminino.

As norte-americanas venceram a Itália em dois amistosos na última Data Fifa, mas perderam para Portugal em outubro. Inglaterra (4ª), Suécia (5ª), França (7ª), Japão (8ª), Coreia do Norte (9ª) e Canadá (10ª) completam o top-10 do ranking da Fifa.

Veja como está o top-10 do Ranking Mundial Feminino

1Espanha2094.891

2

EUA

2057.583

3

Alemanha

2010.797

4

Inglaterra

2009.679

5

Suécia

1993.396

6

Brasil

1993.077

7

França

1992.605

8

Japão

1977.338

9

Coreia do Norte

1944.217

10

Canadá

1940.688

A Suécia foi uma das equipes mais afetadas, caindo duas colocações após a derrota para a Espanha na semifinal da Liga das Nações Feminina. Outras potências também perderam terreno: a França, em 7º lugar, recuou uma posição, assim como o Canadá, agora 10º.

Na direção oposta, duas seleções comemoraram avanços. O Brasil, país-sede da Copa do Mundo Feminina, subiu para o 6º lugar, ganhando uma posição. Já a Coreia do Norte avançou para a 9ª posição, também com uma ascensão de um posto.

Mais abaixo na classificação, três países de diferentes continentes protagonizaram as maiores ascensões desta edição. Nicarágua (96º lugar), Burkina Faso (118º) e Samoa Americana (137º) registraram saltos de 16 posições cada. Entre eles, a Samoa Americana teve o desempenho mais impressionante, conquistando vitórias expressivas sobre as Ilhas Cook e Tonga, acumulando mais de 63 pontos, o maior ganho registrado desde a última atualização do ranking.

No grupo das 50 primeiras colocadas, o maior declínio foi do Paraguai, que caiu cinco posições e agora ocupa o 46º lugar. Outras seleções também sofreram quedas significativas: Mali (85º) e Egito (101º) recuaram seis posições cada. A Índia (67º), os Camarões (70º) e as Ilhas Salomão (77º) também registraram perdas, caindo quatro posições cada uma.

Veja o Ranking Mundial da Fifa Feminino atualizado

    1.
  1. Espanha – 2094.891
    2. 2.
  2. Estados Unidos – 2057.583
    3. 3.
  3. Alemanha – 2010.797
    4. 4.
  4. Inglaterra – 2009.679
    5. 5.
  5. Suécia – 1993.396
    6. 6.
  6. Brasil – 1993.077
    7. 7.
  7. França – 1992.605
    8. 8.
  8. Japão – 1977.338
    9. 9.
  9. Coreia do Norte – 1944.217
    10. 10.
  10. Canadá – 1940.688
    11. 11.
  11. Países Baixos / Holanda – 1908.487
    12. 12.
  12. Noruega – 1878.431
    13. 13.
  13. Itália – 1875.713
    14. 14.
  14. Dinamarca – 1857.409
    15. 15.
  15. Austrália – 1840.096
    16. 16.
  16. Islândia – 1807.774
    17. 17.
  17. China – 1798.457
    18. 18.
  18. Bélgica – 1788.436
    19. 19.
  19. Áustria – 1781.626
    20. 20.
  20. Colômbia – 1774.604
    21. 21.
  21. Coreia do Sul – 1773.342
    22. 22.
  22. Portugal – 1744.606
    23. 23.
  23. Finlândia – 1735.580
    24. 24.
  24. Polónia / Polônia – 1732.667
    25. 25.
  25. Suíça – 1732.026
    26. 26.
  26. Escócia – 1725.604
    27. 27.
  27. República da Irlanda – 1724.849
    28. 28.
  28. Rússia – 1712.182
    29. 29.
  29. México – 1696.600
    30. 30.
  30. Argentina – 1674.551
    31. 31.
  31. Chéquia / República Tcheca – 1663.194
    32. 32.
  32. País de Gales – 1659.897
    33. 33.
  33. Sérvia – 1651.845
    34. 34.
  34. Ucrânia – 1646.674
    35. 35.
  35. Nova Zelândia – 1646.599
    36. 36.
  36. Vietname / Vietnã – 1621.187
    37. 37.
  37. Nigéria – 1607.063
    38. 38.
  38. Eslovénia / Eslovênia – 1568.221
    39. 39.
  39. Jamaica – 1544.540
    40. 40.
  40. Taiwan / Taipé Chinês – 1542.109
    41. 41.
  41. Filipinas – 1537.955
    42. 42.
  42. Venezuela – 1523.769
    43. 43.
  43. Costa Rica – 1521.514
    44. 44.
  44. Irlanda do Norte – 1514.685
    45. 45.
  45. Hungria – 1510.721
    46. 46.
  46. Paraguai – 1507.698
    47. 47.
  47. Chile – 1505.852
    48. 48.
  48. Bielorrússia – 1496.533
    49. 49.
  49. Usbequistão / Uzbequistão – 1494.564
    50. 50.
  50. Haiti – 1493.389
    51. 51.
  51. Eslováquia – 1487.999
    52. 52.
  52. Roménia / Romênia – 1486.291
    53. 53.
  53. Tailândia – 1479.539
    54. 54.
  54. Myanmar / Birmânia – 1470.794
    55. 55.
  55. África do Sul – 1458.733
    56. 56.
  56. Panamá – 1458.631
    57. 57.
  57. Uruguai – 1448.911
    58. 58.
  58. Turquia – 1434.782
    59. 59.
  59. Grécia – 1425.896
    60. 60.
  60. Papua-Nova Guiné – 1420.053
    61. 61.
  61. Croácia – 1414.285
    62. 62.
  62. Gana – 1412.737
    63. 63.
  63. Bósnia e Herzegovina – 1405.815
    64. 64.
  64. Zâmbia – 1403.415
    65. 65.
  65. Equador – 1399.548
    66. 66.
  66. Marrocos – 1399.536
    67. 67.
  67. Índia – 1389.344
    68. 68.
  68. Irão / Irã – 1382.109
    69. 69.
  69. Israel – 1380.455
    70. 70.
  70. Camarões – 1353.123
    71. 71.
  71. Albânia – 1348.533
    72. 72.
  72. Costa do Marfim – 1339.045
    73. 73.
  73. Argélia – 1322.267
    74. 74.
  74. Azerbaijão – 1318.261
    75. 75.
  75. Trinidad e Tobago – 1301.941
    76. 76.
  76. Jordânia – 1297.824
    77. 77.
  77. Ilhas Salomão – 1296.635
    78. 78.
  78. Fiji – 1292.721
    79. 79.
  79. Peru – 1290.970
    80. 80.
  80. Porto Rico – 1290.652
    81. 81.
  81. Senegal – 1289.670
    82. 82.
  82. Hong Kong – 1277.348
    83. 83.
  83. Guatemala – 1264.393
    84. 84.
  84. Montenegro – 1263.720
    85. 85.
  85. Mali – 1260.357
    86. 86.
  86. El Salvador – 1253.286
    87. 87.
  87. Samoa – 1251.465
    88. 88.
  88. Malta – 1248.008
    89. 89.
  89. Nepal – 1244.917
    90. 90.
  90. Guiné Equatorial – 1231.031
    91. 91.
  91. Malásia – 1222.166
    92. 92.
  92. Kosovo – 1216.240
    93. 93.
  93. Guiana – 1210.081
    94. 94.
  94. Cuba – 1208.135
    95. 95.
  95. Bulgária – 1203.237
    96. 96.
  96. Nicarágua – 1203.093
    97. 97.
  97. Guame / Guam – 1201.908
    98. 98.
  98. Tunísia – 1197.497
    99. 99.
  99. Vanuatu – 1194.885
    100. 100.
  100. Nova Caledónia / Nova Caledônia – 1194.644
    101. 101.
  101. Egito – 1193.877
    102. 102.
  102. República Dominicana – 1189.403
    103. 103.
  103. Lituânia – 1184.997
    104. 104.
  104. Estónia / Estônia – 1181.175
    105. 105.
  105. Indonésia – 1177.819
    106. 106.
  106. Bolívia – 1177.708
    107. 107.
  107. Letónia / Letônia – 1175.257
    108. 108.
  108. Luxemburgo – 1173.209
    109. 109.
  109. República Democrática do Congo – 1172.407
    110. 110.
  110. Barém / Bahrein – 1169.301
    111. 111.
  111. Ilhas Faroé – 1167.990
    112. 112.
  112. Bangladesh – 1167.611
    113. 113.
  113. Cazaquistão – 1166.836
    114. 114.
  114. Laos – 1164.923
    115. 115.
  115. Congo – 1161.033
    116. 116.
  116. Tonga – 1152.534
    117. 117.
  117. Camboja / Cambódia – 1146.281
    118. 118.
  118. Burkina Faso – 1136.854
    119. 119.
  119. Cabo Verde – 1132.674
    120. 120.
  120. Emirados Árabes Unidos – 1132.146
    121. 121.
  121. Tanzânia – 1129.900
    122. 122.
  122. Geórgia – 1128.368
    123. 123.
  123. Taiti – 1127.925
    124. 124.
  124. Namíbia – 1113.663
    125. 125.
  125. Suriname – 1104.917
    126. 126.
  126. Palestina – 1102.886
    127. 127.
  127. Chipre – 1102.370
    128. 128.
  128. Honduras – 1102.347
    129. 129.
  129. Zimbábue – 1101.440
    130. 130.
  130. Líbano – 1100.946
    131. 131.
  131. Ilhas Cook – 1099.763
    132. 132.
  132. Moldávia – 1096.475
    133. 133.
  133. Quénia / Quênia – 1094.063
    134. 134.
  134. Togo – 1092.993
    135. 135.
  135. Macedónia do Norte / Macedônia do Norte – 1086.598
    136. 136.
  136. Gâmbia – 1082.469
    137. 137.
  137. Samoa Americana – 1073.400
    138. 138.
  138. Etiópia – 1068.119
    139. 139.
  139. Benim – 1066.227
    140. 140.
  140. São Cristóvão e Nevis – 1065.192
    141. 141.
  141. Turquemenistão – 1063.882
    142. 142.
  142. Quirguistão – 1062.409
    143. 143.
  143. Bermudas – 1051.154
    144. 144.
  144. Guiné – 1048.641
    145. 145.
  145. República Centro-Africana – 1045.872
    146. 146.
  146. Arménia / Armênia – 1038.863
    147. 147.
  147. Botsuana – 1038.052
    148. 148.
  148. Uganda – 1036.265
    149. 149.
  149. Mongólia – 1035.675
    150. 150.
  150. Gabão – 1028.737
    151. 151.
  151. Serra Leoa – 1021.395
    152. 152.
  152. Singapura – 1018.524
    153. 153.
  153. Maláui / Maláwi – 1008.666
    154. 154.
  154. Paquistão – 1007.241
    155. 155.
  155. Angola – 990.800
    156. 156.
  156. Chade – 985.547
    157. 157.
  157. Timor-Leste – 965.348
    158. 158.
  158. Tajiquistão – 950.202
    159. 159.
  159. Santa Lúcia – 947.162
    160. 160.
  160. Barbados – 934.330
    161. 161.
  161. Arábia Saudita – 934.252
    162. 162.
  162. Síria – 931.424
    163. 163.
  163. Sri Lanka – 930.198
    164. 164.
  164. São Vicente e Granadinas – 923.368
    165. 165.
  165. Butão – 920.149
    166. 166.
  166. Iraque – 910.493
    167. 167.
  167. Maldivas – 908.712
    168. 168.
  168. Dominica – 895.941
    169. 169.
  169. Ruanda – 892.389
    170. 170.
  170. Libéria – 882.367
    171. 171.
  171. Grenada – 876.206
    172. 172.
  172. Moçambique – 873.637
    173. 173.
  173. Belize – 869.305
    174. 174.
  174. Níger – 863.936
    175. 175.
  175. Macau – 850.914
    176. 176.
  176. Seicheles / Seychelles – 849.519
    177. 177.
  177. Lesoto – 839.768
    178. 178.
  178. Guiné-Bissau – 838.579
    179. 179.
  179. Burundi – 822.099
    180. 180.
  180. Curaçao – 820.019
    181. 181.
  181. Antígua e Barbuda – 805.569
    182. 182.
  182. Andorra – 803.560
    183. 183.
  183. Ilhas Virgens Americanas – 796.479
    184. 184.
  184. Essuatíni / Eswatini – 791.490
    185. 185.
  185. Ilhas Caimão – 788.404
    186. 186.
  186. Aruba – 766.070
    187. 187.
  187. Líbia – 739.938
    188. 188.
  188. Ilhas Virgens Britânicas – 735.873
    189. 189.
  189. Gibraltar – 735.609
    190. 190.
  190. Comores – 728.710
    191. 191.
  191. Liechtenstein – 726.868
    192. 192.
  192. Madagáscar – 694.470
    193. 193.
  193. Anguila – 688.520
    194. 194.
  194. Bahamas – 665.708
    195. 195.
  195. Sudão do Sul – 650.080
    196. 196.
  196. Ilhas Turcas e Caicos – 628.423
    197. 197.
  197. Jibuti / Djibouti – 598.384
    198. 198.
  198. Maurícia – 391.918

