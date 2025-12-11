Após quatro meses de competições continentais e Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina, a Fifa divulgou o Ranking Mundial do Futebol Feminino atualizado, que passou por uma grande reformulação desde a última atualização. O Brasil, antes na 7ª posição, agora ocupa a 6ª colocação geral com 1993.077 pontos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Campeã da Nations League, a Espanha segue na liderança com pontuação total de 2094,891. Ainda se tratando de Europa, a seleção espanhola superou a Alemanha, que foi a que mais subiu no ranking entre as dez melhores. Agora, as alemães ocupam a 3ª posição. Antes, estava na 5ª colocação. Entre as duas potências estão os Estados Unidos, que seguem na vice-liderança do Ranking Mundial Feminino.

As norte-americanas venceram a Itália em dois amistosos na última Data Fifa, mas perderam para Portugal em outubro. Inglaterra (4ª), Suécia (5ª), França (7ª), Japão (8ª), Coreia do Norte (9ª) e Canadá (10ª) completam o top-10 do ranking da Fifa.

continua após a publicidade

Veja como está o top-10 do Ranking Mundial Feminino

1 Espanha 2094.891 2 EUA 2057.583 3 Alemanha 2010.797 4 Inglaterra 2009.679 5 Suécia 1993.396 6 Brasil 1993.077 7 França 1992.605 8 Japão 1977.338 9 Coreia do Norte 1944.217 10 Canadá 1940.688

A Suécia foi uma das equipes mais afetadas, caindo duas colocações após a derrota para a Espanha na semifinal da Liga das Nações Feminina. Outras potências também perderam terreno: a França, em 7º lugar, recuou uma posição, assim como o Canadá, agora 10º.

Na direção oposta, duas seleções comemoraram avanços. O Brasil, país-sede da Copa do Mundo Feminina, subiu para o 6º lugar, ganhando uma posição. Já a Coreia do Norte avançou para a 9ª posição, também com uma ascensão de um posto.

continua após a publicidade

Mais abaixo na classificação, três países de diferentes continentes protagonizaram as maiores ascensões desta edição. Nicarágua (96º lugar), Burkina Faso (118º) e Samoa Americana (137º) registraram saltos de 16 posições cada. Entre eles, a Samoa Americana teve o desempenho mais impressionante, conquistando vitórias expressivas sobre as Ilhas Cook e Tonga, acumulando mais de 63 pontos, o maior ganho registrado desde a última atualização do ranking.

No grupo das 50 primeiras colocadas, o maior declínio foi do Paraguai, que caiu cinco posições e agora ocupa o 46º lugar. Outras seleções também sofreram quedas significativas: Mali (85º) e Egito (101º) recuaram seis posições cada. A Índia (67º), os Camarões (70º) e as Ilhas Salomão (77º) também registraram perdas, caindo quatro posições cada uma.

Veja o Ranking Mundial da Fifa Feminino atualizado